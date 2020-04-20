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Источник Правда.Ру

Мигранты - не граждане России, и менять "под них" законы - утопия

Экспертное мнение

Вчера "Правда.Ру" рассказывала о предложении приравнять мигрантов к гражданам РФ, которое было озвучено АСИ. И у нас (как и у наших читателей) возник ряд вопросов:

  • насколько необходима (и оправдана) такая забота о мигрантах?
  • у нас в стране все граждане трудоустроены и кончились их проблемы?
  • мигрантов хотят переучивать — а своих граждан, которым такое обучение нужно, у нас разве нет?
  • не лишатся ли российские граждане рабочих мест (мигранты ведь "стоят" дешевле, а бизнесу сейчас сложно)?

На них корреспондент "Правда.Ру" искал ответы у экспертов.

"Придумку" АСИ комментирует Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве России

Александр Львович, насколько велико сейчас количество трудовых мигрантов, которые не выехали из России?

Можно предположить, что в общей сложности у нас на территории находится до 8 миллионов мигрантов. Это те, которых более-менее можно учесть.

Насколько необходимо введение предложенных АСИ мер? С чего вдруг?

Считаю, что предложение АСИ, как минимум, слабо реализуемое.

Почему?

Потому что на сегодняшний день системы, связанные с регистрацией безработных граждан, в том числе сервисы, связанные с госуслугами, — Мосуслуги или региональные услуги — не работают с иностранными паспортами, с иностранными удостоверениями личностями.

То есть реализовать схему, при которой возможно, например, по удаленке зарегистрировать иностранца как безработного, невозможно. Для этого нужны время и деньги. Соответственно, это отдаленная перспектива. Плюс надо будет менять действующее законодательство: как минимум вносить изменения в закон о содействии занятости населения.

И менять работу службы занятости, добавив ей в функционал выявление работающих/неработающих мигрантов. Напомню, что сотрудники бирж труда и так сейчас работой загружены — безработица-то растет. Своих граждан надо всех зарегистрировать, чтоб они поддержку получить смогли. Зачем еще добавлять? Ясно же, что служба занятости не справится.

То есть проблемы мигрантов — это их личное дело?

Нет, конечно. Но решать эти проблемы можно проще. Раз уж вывезти их нет возможности, то не надо выдумывать ракет для космоса, нужно воспользоваться обычным "кукурузником".

То есть, через миграционные объединения, через землячество, через мечети начать предоставлять этим гражданам гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, в виде каких-то комплектов одежды.

Это будет сделано достаточно быстро и оперативно, для этого не нужно никакие законы менять.

Можно еще договориться с владельцами хостелов, которые сейчас простаивают, о том, что у них могут временно проживать мигранты, выселенные из арендованных квартир в связи с тем, что они не могут за них платить. Может быть, какую-то часть оплаты за проживание бюджет компенсирует — ну как вариант. Землячество поможет.

И всем хорошо: людям помощь, плюс возможность наблюдать их состояние здоровья. Вот это правильный, я считаю, подход.

Все-таки они будут как-то стремиться находить себе работу. Не лишаться ли российские граждане рабочих мест? Мигранты стоят дешевле, а бизнесу сейчас сложно. Как это решить?

Россиянам, я считаю, беспокоиться не стоит. Мигранты всегда работали в тех секторах, куда не шли наши граждане. Пропорции, которые сложились с точки зрения распределения структуры занятости по российским гражданам и по мигрантам, сохранятся. Они могут чуть-чуть видоизмениться, как это было в условиях кризиса 2008-2009 годов, 2015 года, но потом все это приходит опять же к своему балансу. Мигранты работают на неквалифицированных рабочих местах, в сложных условиях, с тяжелыми условиями труда, мало оплачиваемыми, там, где не нужна высокая квалификация.

Представить себе, что все культуристы — специалисты по физической культуре и поднятию тяжестей отправятся на стройки страны, это, конечно, утопия. Так что мигранты конкурентами нашим гражданам никак не станут.

АСИ еще предлагает переучивать мигрантов, чтоб они могли в дальнейшем в сфере IT работать…

Вообще непонятное предложение. Какой смысл в этом? Российских граждан тяжело переучивать, потому что сейчас непонятно, как ситуация с рынком труда будет развиваться. Что уж говорить о мигрантах.

Темы аси мигранты александр сафонов пособие по безработице
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