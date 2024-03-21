Илон Маск намерен создать технологию восстановления зрения

Илон Маск и его компания разрабатывают чип для возвращения слепым зрения

0:39 Your browser does not support the audio element. Эврика

Илон Маск и его люди в компании Neuralink работают над созданием чипа, который при вживлении в мозг человека, потерявшего зрение, поможет ему воссоздавать зрительную картину, которую перестал по тем или иным причинам передавать глаз.

Фото: https://www.dei-verbum.de/

По словам специалистов, эксперименты над животными в этом направлении уже ведутся. Первоначально качество изображения будет низким, и человек не сможет полноценно функционировать, но в то же время он будет различать свет и тьму, сможет самостоятельно передвигаться без поводыря и палки. Однако медики и в США, и в других странах пока скептически относятся к этому эксперименту изобретателя и бизнесмена.