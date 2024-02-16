Продержатся ли морозы в Москве, объяснила метеоролог Позднякова

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала о скором потеплении в Москве.
Метеоролог отметила, что в выходняе морозы в Москве начнут ослабевать.
Ранее метеоролог высказалась о снегопадах в столице.
"В течение суток 18 февраля температура воздуха будет колебаться около нуля или слабоотрицательных значений. Общий предел температуры по региону — от минус 1 до минус 6 градусов", — цитирует слова Поздняковой "Вечерняя Москва".
Эксперт объяснила, что в воскресенье будут наблюдаться признаки похолодания, так как в понедельник в столицу снова придут морозы.
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