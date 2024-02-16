Продержатся ли морозы в Москве, объяснила метеоролог Позднякова

Метеоролог Позднякова рассказала, что в Москву в понедельник вернутся морозы

0:40 Your browser does not support the audio element. Эврика

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала о скором потеплении в Москве.

Фото: flickr. com by cogdogblog

Метеоролог отметила, что в выходняе морозы в Москве начнут ослабевать.

Ранее метеоролог высказалась о снегопадах в столице.

"В течение суток 18 февраля температура воздуха будет колебаться около нуля или слабоотрицательных значений. Общий предел температуры по региону — от минус 1 до минус 6 градусов", — цитирует слова Поздняковой "Вечерняя Москва".

Эксперт объяснила, что в воскресенье будут наблюдаться признаки похолодания, так как в понедельник в столицу снова придут морозы.