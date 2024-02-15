Когда в Москве закончится снегопад, рассказала метеоролог

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала ослабление снежных осадков на этой неделе.
Поздякова объяснила, что интенсивность снегопада начнёт снижаться.
Ранее сообщалось, что цены на такси в Москве возросли из-за снегопадов.
"Уже сегодня после полудня интенсивность снегопадов начнёт ослабевать, начиная с западных районов снег стихнет на востоке", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Метеоролог отметила, что в четверг не стоит ждать полного прекращения снегопада.
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