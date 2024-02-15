Когда в Москве закончится снегопад, рассказала метеоролог

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Метеоролог Позднякова рассказала, что снегопад в Москве утихнет на этой неделе

0:36
Эврика

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала ослабление снежных осадков на этой неделе.

Метеоролог Позднякова рассказала, что снегопад в Москве утихнет на этой неделе
Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Поздякова объяснила, что интенсивность снегопада начнёт снижаться.

Ранее сообщалось, что цены на такси в Москве возросли из-за снегопадов. 

"Уже сегодня после полудня интенсивность снегопадов начнёт ослабевать, начиная с западных районов снег стихнет на востоке", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Метеоролог отметила, что в четверг не стоит ждать полного прекращения снегопада.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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