Когда в Москве закончится снегопад, рассказала метеоролог

Метеоролог Позднякова рассказала, что снегопад в Москве утихнет на этой неделе

0:36 Your browser does not support the audio element. Эврика

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала ослабление снежных осадков на этой неделе.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Поздякова объяснила, что интенсивность снегопада начнёт снижаться.

Ранее сообщалось, что цены на такси в Москве возросли из-за снегопадов.

"Уже сегодня после полудня интенсивность снегопадов начнёт ослабевать, начиная с западных районов снег стихнет на востоке", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Метеоролог отметила, что в четверг не стоит ждать полного прекращения снегопада.