Сейсмолог: в землетрясении на Камчатке нет ничего удивительного

1:27 Your browser does not support the audio element. Эврика

В том, что произошло землетрясение на Камчатке, ничего удивительного нет. Землетрясение с такой магнитудой, как правило, скорее всего, раз в год происходит. Об этом рассказал Pravda.Ru доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.

По словам учёного, особенность этого землетрясения состоит в том, что оно произошло километров на 50-70 южнее Петропавловска-Камчатского

"Я должен ещё заметить следующую вещь. В 2010-х годах на Камчатке выполнялась федеральная целевая программа повышения сейсмоустойчивости жилого фонда. Эта программа подразумевала усиление жилых зданий до того уровня, чтобы они могли выдерживать сейсмические сотрясения до 7-7,5 баллов. И эта программа настолько, насколько хватило выделенных средств, выполнена", — заметил сейсмолог.

Собеседник пояснил, что это не первый и не последний случай. Но спрогнозировать следующее сильное землетрясение никто не сможет.

"На Камчатке работает филиал Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений и стихийных бедствий. Они собираются каждую неделю уже в течение 30 лет и обсуждают поступившую информацию с точки зрения, что будет дальше", — заключил специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мегаземлетрясение в марте? Сейсмолог рассказал правду