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Светящаяся маска вместо ПЦР-теста: ноу-хау японских биологов

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Учёные из Японии заявили, что они создали светящиеся маски, которые помогают определить, заразился ли человек коронавирусом.

Светящаяся маска вместо ПЦР-теста: ноу-хау японских биологов

Необычный метод обнаружения COVID-19 был разработан командой из Университета префектуры Киото, сообщают Kyodo News.

По словам разработчиков, в основе нового "наглядного теста" — антитела, полученные из яиц страусов, которым вводилась "неактивная и неопасная форма коронавируса".

"Страусы способны вырабатывать несколько различных видов антител, или белков, которые нейтрализуют инородные тела в организме", — поясняют японские биологи.

Дальше всё просто:

  • флуоресцентный краситель с антителами распыляется на специальный фильтр, который помещён внутри маски, и если на него попадает вирус, фильтр светится под ультрафиолетом.

После наблюдения за 32 инфицированными людьми в течение 10 дней исследователи увидели, что все маски, которые они носили, светились, причём со временем свечение угасало по мере снижения вирусной нагрузки.

Президент университета и руководитель проекта Ясухиро Цукамото заявил, что он сам узнал, что у него был COVID-19, надев одну из экспериментальных масок.

Команда Цукамото планирует расширить эксперимент до 150 участников и получить одобрение правительства на продажу своих масок в следующем году.

"Мы можем массово производить антитела от страусов по низкой цене. В будущем я хочу превратить это в простой набор для тестирования, который может использовать любой желающий”, — сказал Цукамото.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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