Учёные Гонконга разработали антикоронавирусную нержавеющую сталь

Сотрудники Университета Гонконга создали первую в мире нержавеющую сталь, которая способна уничтожать COVID-19 на своей поверхности.

Профессор инженерного факультета Хуан Минсинь и исследователи из центра изучения иммунитета и инфекционных заболеваний изменяли химический состав и строение стали, чтобы увеличить содержание меди, имеющей антибактериальные свойства. По данным учёных, новое изобретение может удалять с поверхности:

коронавирусную инфекцию;

"свиной грипп";

кишечную палочку.

На обычной же стали COVID-19 может существовать два дня. Работу можно почитать на сайте Science Direct.

Как сказал Минсинь, скорректированную сталь могут производить массово, чтобы делать из неё кнопки лифтов, поручни и дверные ручки. Таким образом уменьшится число случаев инфицирования коронавирусом, отметил инженер.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дельта-штамм COVID-19 остаётся доминантным на территории нашей страны.

"На сегодняшний день в РФ продолжает преобладать вариант коронавируса "дельта", — сообщила Попова.

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