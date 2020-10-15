Группа крови человека может играть ключевую роль в его уязвимости перед Covid-19.
Таковы результаты сразу двух независимых исследований, участники которых однозначно заявляют:
У людей с этой группой крови была обнаружена меньшая вероятность подхватить болезнь, а также у них ниже риск возникновения тяжелых осложнений, если они заболеют.
Одно из исследований было проведено группой учёных из Университетской больницы Оденсе и Университета Южной Дании.
Они сравнили данные Датского регистра здоровья от более чем 473 тысяч человек, которые были протестированы на Covid-19, с контрольной группой из более чем 2,2 млн человек из общей популяции.
Проанализировав накопленные данные, учёные обнаружили, что среди людей с группой крови О было меньше положительных результатов, чем у их сверстников с другими группами крови, где показатели инфицирования были одинаковыми.
"У нас есть преимущество сильной контрольной группы, — сказал ведущий автор доктор Торбен Барингтон из Университетской больницы Оденсе. — Дания — небольшая, этнически однородная страна с системой общественного здравоохранения и центральным реестром лабораторных данных. Таким образом, наш контроль основан на численности населения, что дает нашим выводам прочную основу."
Во втором исследовании приняли участие 95 человек, которые "были критически больны Covid-19" в Ванкувере, Канада.
Было обнаружено, что пациенты из групп крови А и АБ чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких, что свидетельствует о более высокой частоте поражения легких вирусом. Им также чаще требовался диализ из-за почечной недостаточности.
Ученые также обнаружили, что люди с группами крови А и АВ оставались в отделении интенсивной терапии (ОИТ) в среднем дольше, чем люди из двух других групп крови. Канадская команда заявила, что это также может сигнализировать о более высоком уровне тяжести Covid-19.
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