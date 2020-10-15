Вероятность "подцепить" COVID зависит от группы крови человека

Группа крови человека может играть ключевую роль в его уязвимости перед Covid-19.

Таковы результаты сразу двух независимых исследований, участники которых однозначно заявляют:

1 группа крови (О) является чем-то вроде защитного одеяла, когда речь заходит о коронавирусе.

У людей с этой группой крови была обнаружена меньшая вероятность подхватить болезнь, а также у них ниже риск возникновения тяжелых осложнений, если они заболеют.

Людям с типами А и АБ (2 и 4) повезло меньше, так как ученые обнаружили, что они более других подвержены риску заражения и переносят коронавирус тяжелее.

Кто проводил исследования

Одно из исследований было проведено группой учёных из Университетской больницы Оденсе и Университета Южной Дании.

Они сравнили данные Датского регистра здоровья от более чем 473 тысяч человек, которые были протестированы на Covid-19, с контрольной группой из более чем 2,2 млн человек из общей популяции.

Проанализировав накопленные данные, учёные обнаружили, что среди людей с группой крови О было меньше положительных результатов, чем у их сверстников с другими группами крови, где показатели инфицирования были одинаковыми.

"У нас есть преимущество сильной контрольной группы, — сказал ведущий автор доктор Торбен Барингтон из Университетской больницы Оденсе. — Дания — небольшая, этнически однородная страна с системой общественного здравоохранения и центральным реестром лабораторных данных. Таким образом, наш контроль основан на численности населения, что дает нашим выводам прочную основу."

Во втором исследовании приняли участие 95 человек, которые "были критически больны Covid-19" в Ванкувере, Канада.

Было обнаружено, что пациенты из групп крови А и АБ чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких, что свидетельствует о более высокой частоте поражения легких вирусом. Им также чаще требовался диализ из-за почечной недостаточности.

Ученые также обнаружили, что люди с группами крови А и АВ оставались в отделении интенсивной терапии (ОИТ) в среднем дольше, чем люди из двух других групп крови. Канадская команда заявила, что это также может сигнализировать о более высоком уровне тяжести Covid-19.