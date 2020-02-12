Ученые: глобальное потепление убивает пингвинов в Антарктике

На 58% за полвека сократилась в Антарктике популяция пингвинов.

Об этом со ссылкой на группу ученых из американского университета Стоуни-Брук пишет сегодня газета The Guardian. По версии ученых, связано это с глобальным потеплением.

Ход исследования

На протяжении месяца группа из четверых американских ученых считала — буквально, "по головам" — пингвинов на Южных Шетландских островах в Антарктике.

"Нам удалось обнаружить почти 53 тысячи гнездящихся пар пингвинов на острове Мордвинова. Это очень мало. Когда аналогичный подсчет проводился в предыдущий раз — в 1970 году — их было на 58% больше. Такую же печальную картину мы увидели и на острове Лоу. Там вообще раньше всегда обитала самая большая популяция пингвинов в Антарктике", — цитирует исследователей британский таблоид.

Глобальное потепление в Антарктике уже реальность

По данным синоптиков в Антарктиде в 2019 году были зафиксированы серьезные температурные рекорды: