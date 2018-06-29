Спрос на новостройки вырос на 12%

Спрос на первичное жилье в России по итогам первых пяти месяцев 2018 года вырос на 12%, в то время как на вторичном рынке, напротив, началась стагнация, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.

Как отмечают аналитики, риэлторы ждут закрепления этой тенденции к концу года. Вместе с ростом потребительской уверенности поведение покупателей могут скорректировать словесные интервенции девелоперов, активно анонсирующих повышение цен в связи с законодательной отменой долевого строительства с 2019 года.

Общее число сделок на первичном рынке в России за январь-май этого года суммарно выросло на 12% (до 283,73 тыс.) относительно аналогичного периода прошлого года, пишет газета.

По расчетам экспертов, наиболее заметным рост оказался в Тюменской области, где по итогам пяти месяцев было заключено 6,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — это в два раза больше, чем годом ранее.

Сообщается, что в Москве аналогичный показатель вырос на 46%, до 37,6 тыс., в Санкт-Петербурге на 54%, до 31,8 тыс.

Рост интереса к первичной недвижимости произошел на фоне стагнации вторичного рынка. Из расчетов ЦИАН следует, что число сделок купли-продажи жилья сократилось в 31 из 66 регионов, пишет "Коммерсант".

По мнению аналитиков, сокращение показателей началось во втором квартале, по итогам которого цены на жилье снизились в девяти из 14 городов-миллионников. В то время как в первом квартале в крупных городах был зафиксирован средний рост цен на 6% на вторичное жилье.