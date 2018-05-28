Кухни в квартирах реновации будут не менее 9 кв.м﻿

В квартирах, предоставляемых переселенцам по программе реновации, размеры кухонь будут не менее девяти квадратных метров, а ширина жилых комнат не менее 3,3 метров. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в понедельник.

"Принято решение об утверждении технических требований, по которым размер кухонь в квартирах реновации будет не меньше девяти квадратных метров, а ширина жилых комнат не менее 3,3 метра. Также в квартирах обязательно будут размещены кладовые, застеклены лоджии и балконы, а также подготовлены места установки блоков кондиционеров", — сказал С. Левкин.

Он подчеркнул, что в квартирах с двумя и более комнатами предусмотрены два санузла. "Все эти требования будут внесены в Московский стандарт реновации. В основу этого документа лягут технические требования на проектирование домов. Также в нем будут учтены отзывы граждан, которые будут переселяться в новое жилье", — сказал глава департамента.

Ранее С. Левкин сообщал, что московский стандарт реновации вынесен на обсуждение в Объединенном научно-техническом совете при департаменте.