Красногорск стал лидером по застройке в Подмосковье﻿

В первую тройку локаций Московской области, где на экспозиции представлено наибольшее количество квартир, вошли городские округа Красногорск, Химки и Ленинский район, сообщает bnMAP. pro.

При этом Красногорск лидирует с большим отрывом от двух остальных — сегодня здесь реализуется свыше 7 тысяч квартир. Это на тысячу больше по сравнению с Ленинским районом (где на экспозиции представлено 6 тысяч квартир) и на треть больше объема предложения в г/о Химки, где к продаже предлагается чуть более 4,5 тыс. лотов.

Как отмечают эксперты, г/о Красногорск — бесспорный лидер не только по количеству лотов на реализации, но и по общей площади экспозиции, которая на сегодняшний день превышает 380 тыс. кв.м.

По данным bnMAP. pro, кроме тройки уже названных локаций, в ТОП-10 самых застраиваемых округов и районов вошли самые популярные направления Подмосковья с точки зрения транспортной доступности и экологической составляющей — городские округа Мытищи, Балашиха, Люберцы, Звенигород, Истра, а также Одинцовский и Солнечногорский районы.

Выявлены также и районы-аутсайдеры по объему общей площади жилья на экспозиции. В их числе г/о Егорьевск, Краснознаменск, Лыткарино, Долгопрудный, Чехов, то есть районы с недостаточным уровнем транспортной доступности общественным транспортом до места работы, подчеркивают аналитики.