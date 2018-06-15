Половина переселенцев трех домов в СВАО согласны на переезд

Более половины (58%) жителей трех домов на северо-востоке Москвы дали согласие на переезд в новое жилье в рамках программы реновации, сообщает агентство РИА-Новости со ссылкой на столичный департамент городского имущества.

Речь идет о жителях домов по адресам: улица Полярная, дом 1, корпус 2 и улица Осташковская, 9 корпус 2 и 9. Они дали согласие на переезд в четыре новостройки по адресам: улица Летчика Бабушкина, дом 39 и дом 41, улица Полярная дом 1 корпус 2 и проезд Дежнева, дом 26, отмечает агентство.

128 семей из числа переселенцев, согласившихся на новые квартиры, сдали все документы, необходимые для подготовки договоров. При желании уже в июне они смогут получить ключи от своих квартир в домах-новостройках, говорится в сообщении.

Напомним, что программа реновации жилья в Москве утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир (5 тысяч домов) и строительство за счет города не менее 30 миллионов квадратных метров нового жилья. В 2018 году по программе планируется ввести в эксплуатацию 30 домов.