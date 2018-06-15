Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Число ипотечных сделок в Москве удвоилось

Экономика » Недвижимость

Курс на снижение ставок на кредитование жилья привел к росту столичного рынка ипотеки в годовом выражении на 81%: в январе-мае 2018 года в Москве зарегистрировано 30 444 ипотечные сделки против 16 762 — за первые пять месяцев 2017 года, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

Несмотря на выходные праздничные дни в первой декаде мая, на столичном рынке жилищного кредитования продолжался рост покупательской активности. В мае Росреестр по Москве зарегистрировал 7 064 ипотечные сделки, что всего на 2% меньше, чем месяцем ранее (7 202), говорится в сообщении.

Наряду с праздниками, влияние на рынок ипотеки могла также оказать не изменившаяся в конце апреля ключевая ставка Центрального банка России, составляющая на сегодня 7,25% годовых.

За первые пять месяцев текущего года на 43% выросло и число сделок на рынке новостроек — до 28 278 ДДУ. Вторичный рынок жилья вырос на 25% — до 55,172 тысячи сделок в январе-мае 2018 года против 44 тысяч договоров за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении Росреестра.

В Госдуме предложили штрафовать В Госдуме предложили штрафовать "гаденышей" за оскорбление сборной РФ
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы Москва Росреестр недвижимость строительство ипотечные сделки
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Как и чем соблазняли Маргарита и Мона Лиза
Гипотезы
Древние люди были лучше наших астрономов
Балканы
Почему Македония не хочет быть Северной
Читательский топ
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
ЕС больше не нужны прибалты
Новости Все >
Астрономы увидели гибельное будущее Солнца
Хакеры научились превращать новейшие iPhone в "тыкву"
Военные эксперты спрогнозировали итоги боя Су-35 и F-22
Смешно и грустно: Шнур приговорил россиян в стихах
Власть запретит отказывать пожилым в приеме на работу
Россия ставит ультиматум США из-за "Новичка"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"

Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Экономика
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Наука и техника
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Украина
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины

Анатолий Шарий заявил, что Крымский полуостров – часть Украины. Журналист добавил, что он никогда не откажется от своей точки зрения.

Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Наука и техника
Наука против магии: ученые разоблачили Мессинга и Джуну
Россия
Жириновский: "Будет ещё хуже, пенсия - с 80 лет!"
Общество
Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце

12 июня в Москве умер известный кардиохирург Яков Бранд.

Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце
Смерть на Волге: баржа раздавила катамаран с пассажирами
Происшествия
Смерть на Волге: баржа раздавила катамаран с пассажирами
Экономика
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Политика
"Добро пожаловать в ад!": все подробности непопулярных реформ правительства
Соломон Соловьев Как и чем соблазняли Маргарита и Мона Лиза Соломон Соловьев Игорь Буккер Древние люди были лучше наших астрономов Игорь Буккер Любовь Степушова Почему Македония не хочет быть Северной Любовь Степушова
Комментарии
Неандертальцы строили из костей мамонта?
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Financial Times: ЧМ-2018 прорвал изоляцию, Путин поставил всех на место
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Эксперт: как реформы пенсии и НДС обездолят простой народ
МОЭК обеспечит теплом 23 дома по реновации
Россияне честно назвали главных врагов страны
Белый Дом объяснил, почему Трамп отдал честь генералу КНДР
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Макрон решил изменить главный язык Европы
ЕС больше не нужны прибалты
ЕС больше не нужны прибалты
В Польше уничтожены десятки памятников, посвященных подвигу советских солдат
ЕС больше не нужны прибалты
ЕС больше не нужны прибалты
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
В Польше уничтожены десятки памятников, посвященных подвигу советских солдат
Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговое заявление по встрече в Сингапуре
Ким Чен Ын передал Владимиру Путину тайное послание
Мир
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду

Репутация политиков Запада сильно пострадает, ведь их соотечественники на ЧМ-2018 своими глазами увидят, какая на самом деле Россия и какие "ужасные русские".

FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Ближний Восток
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
США и Канада
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Ближний Восток
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Украина
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Евросоюз
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Нефть
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Мир
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался