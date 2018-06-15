Число ипотечных сделок в Москве удвоилось

Курс на снижение ставок на кредитование жилья привел к росту столичного рынка ипотеки в годовом выражении на 81%: в январе-мае 2018 года в Москве зарегистрировано 30 444 ипотечные сделки против 16 762 — за первые пять месяцев 2017 года, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

Несмотря на выходные праздничные дни в первой декаде мая, на столичном рынке жилищного кредитования продолжался рост покупательской активности. В мае Росреестр по Москве зарегистрировал 7 064 ипотечные сделки, что всего на 2% меньше, чем месяцем ранее (7 202), говорится в сообщении.

Наряду с праздниками, влияние на рынок ипотеки могла также оказать не изменившаяся в конце апреля ключевая ставка Центрального банка России, составляющая на сегодня 7,25% годовых.

За первые пять месяцев текущего года на 43% выросло и число сделок на рынке новостроек — до 28 278 ДДУ. Вторичный рынок жилья вырос на 25% — до 55,172 тысячи сделок в январе-мае 2018 года против 44 тысяч договоров за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении Росреестра.