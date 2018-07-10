Москва догоняет Петербург по вводу торговых центров

К концу года показатели насыщенности торговыми площадями в двух столицах сравняются, достигнув значения 423 кв.м на 1 тыс. жителей, сообщает компания JLL.

Эксперты отмечают, что до конца года в Москве заявлено еще 64,4 тыс. кв.м новых качественных торговых площадей, а в Санкт-Петербурге - 6,5 тыс. кв.м. Если состоится ввод всех анонсированных проектов, то показатели насыщенности в двух столицах сравняются, достигнув значения 423 кв.м на 1 тыс. жителей.

Таким образом, подчеркивают аналитики, Москва догонит Петербург по обеспеченности торговыми площадями впервые за последние восемь лет. Тем не менее оба города по-прежнему будут уступать по этому показателю ряду региональных миллионников: Самаре, Екатеринбургу, Ростову-на-Дону, Нижнему Новгороду и Воронежу.

По данным JLL, в 1-м полугодии в Москве было открыто три качественных торговых центра, совокупный объем арендуемых площадей которых составил 98,5 тыс. кв. м. В результате обеспеченность торговыми площадями на рынке Москвы по итогам полугодия достигла значения 418 кв.м на 1 тыс. жителей. Для сравнения, в Санкт-Петербурге аналогичный показатель равен 422 кв. м.

Насыщенность торговыми площадями в городах-миллионниках

В 1-м квартале в Москве был введен единственный торговый центр - «Миля» в Жулебине (19 тыс. кв.м), во 2-м квартале на рынок торговой недвижимости Москвы вышли два объекта - крупнейший проект года ТРЦ «Каширская Плаза» (71 тыс. кв.м) и ТЦ районного формата «Петровский» (8,5 тыс. кв.м). Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в Москве не было введено ни одного торгового объекта.

Среди проектов, анонсированных к вводу до конца текущего года, ТЦ в составе ТПУ «Рассказовка» (19 тыс. кв.м), «Арена плаза» (17 тыс. кв.м), «Галеон» (14 тыс. кв.м), «Ангара» (7 тыс. кв.м). Таким образом, годовой объем нового предложения составит 163 тыс. кв.м, что всего на 5% превысит результат прошлого года, ставшим рекордно низким показателем за последние пять лет.

Объем предложения и доля вакантных площадей на рынке торговых центров Москвы

Помимо количественного показателя, важен и качественный. Наряду с высокой заполняемостью на момент открытия, новые объекты имеют высокую долю ресторанных и развлекательных зон, которые создают кластер притяжения дополнительного трафика в торговых центрах, сообщает JLL.