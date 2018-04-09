"Однушка" в наём за 20 тыс. руб. в месяц стала самой дешевой в Москве

В апреле самым экономичным вариантом найма квартиры в Москве стала "однушка" со ставкой 20 тыс. руб. По данным компании ИНКОМ-Недвижимость, за такую сумму можно снять меблированную квартиру в "пятиэтажке" на востоке Москвы.

Согласно рейтингу наиболее доступных предложений, ежемесячно составляемому Департаментом аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость, первое место в апрельском ТОП-10 самых бюджетных вариантов найма заняла 1-комнатная квартира, расположенная на последнем этаже 5-этажного дома, в 10 минутах ходьбы от станции метро "Перово". Жилье со всей необходимой мебелью и бытовой техникой сдается за 20 тысяч рублей.

На второй позиции — лот со ставкой 22 тысячи рублей: это "однушка" на Бескудниковском бульваре, в 7 минутах езды от станции метро "Петровско-Разумовская". Квартира находится на 8-м этаже 9-этажного дома, в наличии мебель и бытовая техника.

На третьем месте — объект с аналогичной стоимостью. В аренду сдается "однушка", которая расположена на 4-м этаже 17-этажного дома, в 15 минутах транспортом от станции метро "Речной вокзал". В квартире произведен косметический ремонт, имеется вся мебель и бытовая техника, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.

Четвертую позицию занимает лот со ставкой 24 тысячи рублей. Арендаторам предлагается 1-комнатная квартира после косметического ремонта, в 5 минутах езды от станции метро "Рязанский проспект". Жилье находится на 2-м этаже 5-этажного кирпичного дома, есть мебель и новая бытовая техника.

Далее в рейтинге компании ИНКОМ-Недвижимость следует "однушка" со стоимостью найма 25 тысяч рублей. Квартира с мебелью и бытовой техникой расположена на 4-м этаже 5-этажного дома, в 5 минутах транспортом от станции метро "Профсоюзная".

Шестое место и аналогичная ставка у "однушки" на Новочеркасском бульваре: 15 минут пешком от станции метро "Марьино", 5-й этаж 9-этажного дома, мебель и бытовая техника в наличии.

На седьмой строчке с той же суммой расположилась 1-комнатная квартира в 10 минутах ходьбы от станции метро "Зябликово". Жилье находится на 7-м этаже 9-этажного дома, имеется бытовая техника и вся необходимая мебель.

За 26 тысяч рублей предлагается "однушка" в 5 минутах пешком от станции метро "Алтуфьево". В расположенной на 10-м этаже 16-этажного дома квартире проведен ремонт, в наличии мебель и бытовая техника.

Предпоследнее место рейтинга у "малогабаритки" со ставкой 28 тысяч рублей: квартира с мебелью и бытовой техникой находится в 8 минутах ходьбы от станции метро "Проспект Мира", на 2-м этаже 16-этажного дома.

Наконец, завершает список самых доступных предложений "однушка" за 31 тысячу рублей. Жилье расположено на 7-м этаже 12-этажного дома, в 10 минутах пешком от станции метро "Площадь Ильича", отмечает ИНКОМ-Недвижимость.