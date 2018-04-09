Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Однушка" в наём за 20 тыс. руб. в месяц стала самой дешевой в Москве

Экономика » Недвижимость

В апреле самым экономичным вариантом найма квартиры в Москве стала "однушка" со ставкой 20 тыс. руб. По данным компании ИНКОМ-Недвижимость, за такую сумму можно снять меблированную квартиру в "пятиэтажке" на востоке Москвы.

Согласно рейтингу наиболее доступных предложений, ежемесячно составляемому Департаментом аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость, первое место в апрельском ТОП-10 самых бюджетных вариантов найма заняла 1-комнатная квартира, расположенная на последнем этаже 5-этажного дома, в 10 минутах ходьбы от станции метро "Перово". Жилье со всей необходимой мебелью и бытовой техникой сдается за 20 тысяч рублей.

На второй позиции — лот со ставкой 22 тысячи рублей: это "однушка" на Бескудниковском бульваре, в 7 минутах езды от станции метро "Петровско-Разумовская". Квартира находится на 8-м этаже 9-этажного дома, в наличии мебель и бытовая техника.

На третьем месте — объект с аналогичной стоимостью. В аренду сдается "однушка", которая расположена на 4-м этаже 17-этажного дома, в 15 минутах транспортом от станции метро "Речной вокзал". В квартире произведен косметический ремонт, имеется вся мебель и бытовая техника, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.

Четвертую позицию занимает лот со ставкой 24 тысячи рублей. Арендаторам предлагается 1-комнатная квартира после косметического ремонта, в 5 минутах езды от станции метро "Рязанский проспект". Жилье находится на 2-м этаже 5-этажного кирпичного дома, есть мебель и новая бытовая техника.

Далее в рейтинге компании ИНКОМ-Недвижимость следует "однушка" со стоимостью найма 25 тысяч рублей. Квартира с мебелью и бытовой техникой расположена на 4-м этаже 5-этажного дома, в 5 минутах транспортом от станции метро "Профсоюзная".

Шестое место и аналогичная ставка у "однушки" на Новочеркасском бульваре: 15 минут пешком от станции метро "Марьино", 5-й этаж 9-этажного дома, мебель и бытовая техника в наличии.

На седьмой строчке с той же суммой расположилась 1-комнатная квартира в 10 минутах ходьбы от станции метро "Зябликово". Жилье находится на 7-м этаже 9-этажного дома, имеется бытовая техника и вся необходимая мебель.

За 26 тысяч рублей предлагается "однушка" в 5 минутах пешком от станции метро "Алтуфьево". В расположенной на 10-м этаже 16-этажного дома квартире проведен ремонт, в наличии мебель и бытовая техника.

Предпоследнее место рейтинга у "малогабаритки" со ставкой 28 тысяч рублей: квартира с мебелью и бытовой техникой находится в 8 минутах ходьбы от станции метро "Проспект Мира", на 2-м этаже 16-этажного дома.

Наконец, завершает список самых доступных предложений "однушка" за 31 тысячу рублей. Жилье расположено на 7-м этаже 12-этажного дома, в 10 минутах пешком от станции метро "Площадь Ильича", отмечает ИНКОМ-Недвижимость.

Темы жилье Москва квартиры недвижимость строительство рынок недвижимости
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 09.04 талантливы
Формула небес
Астролог: рожденные 08.04 сострадательны
Криптобиржи
Dentacoin - «Зубная Фея» на Блокчейне
Читательский топ
Китай: только рискните и увидите конец США
Ученых смутили странные фото, полученные с Марса
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Китай: только рискните и увидите конец США

Власти Китая заявили, что последние заявления и действия президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем смехотворны и эксцентричны.

Китай: только рискните и увидите конец США
Ученых смутили странные фото, полученные с Марса
Занимательные Новости
Ученых смутили странные фото, полученные с Марса
Мир
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Мир
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Общество
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли

Отсутствие активных действий России в ответ на захват судна "Норд" в Азовском море вызывает недоумение.

Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Мир
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Власть
"Сразу мысль: а как народ?" США поклялись в симпатии к России
Политика
Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме
Общество
Путин разгадал особенный код русской души

Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян есть код, который делает их особенными людьми. 

Путин разгадал особенный код русской души
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Общество
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Мир
Китай: только рискните и увидите конец США
Мир
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 09.04 талантливы Соломон Соловьев Дарья Касьянова Стильная Пасха: яичные тренды Дарья Касьянова Любовь Степушова Кого развалит вторая холодная война Любовь Степушова
Комментарии
Британские СМИ: Лондон проигрывает Москве, потому что у нас демократия и свобода
Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Цистит: что можно и чего нельзя?
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Британские СМИ: Лондон проигрывает Москве, потому что у нас демократия и свобода
"Сразу мысль: а как народ?" США поклялись в симпатии к России
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
"Сразу мысль: а как народ?" США поклялись в симпатии к России
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался