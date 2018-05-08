Спрос на самые дешевые квартиры на «вторичке» Москвы вырос на 50%

Количество наиболее дешевых лотов (стоимостью до 5 млн рублей) на «вторичке» столичного мегаполиса сократилась до 3% от общего объема, сообщает компания ИНКОМ- Недвижимость. За полтора года спрос на дешевые квартиры на «вторичке» Москвы вырос на 50%.

В абсолютных цифрах число самых бюджетных объектов за полтора года уменьшилось более чем в два раза – с 2068 до 930. По мнению экспертов, ключевыми причинами столь радикальных изменений в категории наиболее бюджетного жилья являются заметно выросший спрос (на 50% за полтора года), а также прекращение падения цен на эти лоты.

В результате из-за вымывания объектов низшей ценовой категории из объема предложения на вторичном рынке жилья столицы был зафиксирован рост среднего чека сделки (в то время как в предыдущие два года он постепенно уменьшался): так, с февраля по апрель текущего года этот показатель начал увеличиваться – с 7,35 млн рублей до 7,55 млн рублей, отмечает ИНКОМ- Недвижимость.

По словам директора Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергея Шломы, по уровню спроса на наиболее дешевые объекты можно составить представление о ситуации на вторичном рынке жилья в целом. Накопление подобных лотов в общем объеме предложения – один из верных признаков стагнации на “вторичке”, ведь при нормальном функционировании рынка эти объекты из-за относительно низкой цены (до 5 млн рублей) отличаются высокой ликвидностью. Соответственно, один из первых симптомов “выздоровления” вторичного рынка – повышение востребованности таких квартир у покупателей и уменьшение их доли в экспозиции. Это одно из первых звеньев в цепи тех событий, которые к концу текущего года приведут к значительному приросту числа сделок на вторичном рынке жилья в целом, подчеркнул Сергей Шлома.