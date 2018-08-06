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Источник Правда.Ру

Дома по реновации проверят на безопасность﻿

Экономика » Недвижимость

Специалисты Мосгосстройнадзора проинспектируют строительство двух жилых домов по программе реновации на севере и юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, в новостройке на ул. Долгопрудная, д. 12 в Дмитровском районе проверят качество малярных, штукатурных, облицовочных работ и готовые покрытия пола.

Специалисты выполнят плановые исследования уровня ионизирующих излучений (радиации) на стройплощадке. Также обследуют стройматериалы для внутренней отделки квартир на пожарную безопасность, проведут комплексное обследование кровли. Кроме того, проверят наличие в воздухе помещений вредных веществ и качество подъездных дорог.

На стройке жилого дома на ул. Судостроительная, вл. 5 (3), корп. 1 в районе Нагатинский затон специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) проверят уровень шума. В случае превышения предельно допустимого уровня застройщик проведет работы по шумопонижению.

Как узнала "Правда.Ру", всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз выполнит 351 исследование на 44 объектах городского строительства.

Сообщается, что по программе реновации в 2018 году переселят 10 тысяч москвичей. Напомним, что программа реновации утверждена столичными властями в августе 2017 года. В списке под снос значится 5171 дом (общая площадь жилья — около 16 млн кв. м). Программа предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек.

"Правда.Ру" ранее писала, что по программе реновации до 2021 года планируется построить почти 2,3 млн кв.м жилья.  На реализацию программы предусмотрено выделение порядка 400 млрд рублей бюджетных средств.

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Темы жилье недвижимость строительство Мосгосстройнадзор программа реновации жилья
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