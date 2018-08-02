Самая дорогая арена таунхаусов — в Одинцово

Самым дорогим городом по уровню ставок аренды таунхаусов Подмосковья стал Одинцово, самым дешевым — Дмитров, сообщает "МИР КВАРТИР". Разница в ставках между ними составила 3 раза.

Как отмечают эксперты, средняя стоимость аренды таунхаусов в Одинцово составляет 141 256 руб. в месяц. Основные предложения находятся в закрытых поселках "Родники" и "Княжичи".

На втором месте город Мытищи с показателем 134 893 руб./мес. На третьем — Химки (128 249 руб./мес.). Далее идут Красногорск — 124 771 руб./мес. и Королев — 101 986 руб./мес. В остальных городах, где можно снять таунхаус, средние цены не превышают 100 тыс. рублей в месяц.

Самые низкие ставки аренды таунхаусов — в Дмитрове (48 396 руб./мес). Не превышает 70-ти тысячную отметку аренда в Лобне и Звенигороде.

По мнению аналитиков, таунхаусы как городское жилье в Подмосковье представлены весьма ограниченно. На загородном рынке этот формат недвижимости получил распространение в основном в качестве бюджетной альтернативы коттеджам. На городских территориях Московской области таунхаусы как правило являются составной частью охраняемых мультиформатных поселков.

Как писала ранее "Правда.Ру", аренда или покупка таунхаусов в столице в пределах МКАД обойдется на порядок дороже. Например, самый дорогой таунхаус внутри Московской кольцевой автодороги находится в центральном округе Москвы и стоит 1,18 млрд рублей.