Самые популярные новостройки - в Солнцево

Район Солнцево занял первое место в рейтинге популярности у участников долевого строительства в новостройках Москвы. Такие данные приводит компания "Бест-Новострой" на основании статистики сделок за прошедший год.

По объему договоров долевого участия и уступки права, подписанных в 2017 году с участием физических лиц, в пятерку лидеров также вошли районы Хорошево-Мневники, Отрадное, Даниловский и Чертаново Южное, отмечают аналитики.

Больше всего новостроек в старой Москве покупают в районе Солнцево. Здесь по всем типам договоров, заключенных физическими лицами за последний год, было приобретено почти 130 000 кв. м жилья, что составляет 7,5% от всего количества сделок по Москве, отмечает "Бест-новострой".

Высокие продажи в Солнцеве эксперты компании объясняют большим объемом предложения — здесь представлены два проекта комплексного освоения территории. К примеру, один из проектов — ЖК "Мещерский лес" — является лидером по количеству сделок в топ-5 районов столицы с максимальным числом проданных квартир: за прошедший год в ЖК было реализовано почти 87 000 кв. м.

На втором месте — район Хорошево-Мневники. Здесь за год подписано договоров на 80 600 кв. м (4,7% сделок по "старой" Москве). Самый популярный проект в районе, как утверждают эксперты IT-платформы bnMAP.pro, является ЖК "Сердце Столицы".

Третье место у района Отрадное, где суммарная площадь проданного жилья составила 65 000 кв. м (3,7% сделок), сообщает "Бест-Новострой".

Четвертое место занял Даниловский район с общей площадью проданных квартир около 62 000 кв. м (3,6% сделок). Основной вклад в продажи здесь внес ЖК "Зиларт" (37 200 кв. м), проектная площадь которого составляет 950 000 кв. м.