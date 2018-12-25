Россия гарантирует транзит газа в Европу. И чем же?

Украина может остаться транзитером газа в Европу, если выполнит требования энергетического сообщества Евросоюза. От России тут мало что зависит, считает эксперт Алексей Гривач. Ее гарантии — в создании альтернативы Украине.

Глава Минэнерго Александр Новак в интервью газете "Коммерсант" заявил, что Россия "гарантирует" поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже если не удастся договориться с Киевом по транзиту поле истечения действующего контракта в 2019 году.

"По долгосрочным экспортным контрактам "Газпрома" выбирается уже максимальное годовое количество газа, это означает необходимость заключения дополнительных трубопроводных контрактов, несмотря на то, что в Европу дополнительно пришел сжиженный газ", — сказал министр. Он добавил, что"Газпром" рассматривает возможность подписания мирового соглашения с "Нафтогазом" по всем текущим спорам.

Напомним, что Украина отказалась от закупок российского газа для собственных нужд в ноябре 2015 года и сегодня закачивает в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину в Европу истекают в конце 2019 года.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, мы реализуем проекты, которые позволят доставлять российский газ в Европу более безопасно, чем через Украину, это "Турецкий поток" и "Северный поток-2". Сейчас Украина — ключевой транзитер, и от нее зависит, придет газ к европейским потребителям или не придет, продолжил эксперт. И в случае транзитного кризиса, нестабильности, злонамеренных действий, провокаций Европу ждут очень неприятные времена.

После 2019 года Украина может остаться транзитером, но не ключевым, отметил Алексей Гривач. Нынешний формат договора не устраивает ни одну из сторон. Речь идет о новом соглашении или механизме, который позволил бы транспортировать газ. Это не обязательно должно быть соглашение, потому что согласно обязательствам Украины в рамках Ассоциации с ЕС и в энергетическом сообществе ЕС, она взяла на себя обязательства привести свое законодательство по функционированию газового рынка к европейскому стандарту, отметил эксперт.

То есть, разделить "Нафтогаз" с выделением в отдельную газотранспортную структуру мощности по транспортировке, в том числе, по международному транзиту. Правилом в ЕС является бронирование мощностей на транзит. Если забронирует и отдаст "Газпрому" (а больше некому), то вопрос решиться сам собой, сказал экономист.

"Но на Украине есть силы, которые не хотят реформировать этот сектор, потому что это серьезный финансовый поток, который они хотели бы контролировать. Сейчас предвыборная кампания на Украине, поэтому вообще невозможно о чем-то с ними разговаривать. Есть риски, связанные с эскалацией ситуации. Возможны провокации. Тут уже появились разговоры, что у "Нафтогаза" нет денег закупать газ, а "Укртрансгаз" будет нести убытки от транспортировки с новыми тарифами" — резюмировал Алексей Гривач.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что транзит российского газа через Украину может продолжаться и после 2020 года — все зависит от Киева. Европа поддерживает транзит через Украину после 2019 года, однако после керченского инцидента стало ясно, что возможное обострение отношений между Россией и Украиной увеличивает транзитные риски и повышает заинтересованность европейских партнеров в наличие альтернативного маршрута для поставок газа.

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