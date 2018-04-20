Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России "Антистихия" предупреждает, что майнинг криптовалюты может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России из-за возросшей нагрузки.
Как сообщает РИА Новости, такой вывод содержится в документе центра. В нем отмечается, что производство (майнинг) криптовалюты происходит с использованием вычислительных мощностей компьютеров, что требует больших затрат электроэнергии.
Из-за этого растет нагрузка на электрические сети, которые на это не рассчитаны, что создает риски возникновения пожаров.
"Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге (способ получения) криптовалют", - говорится в документе.
Майнинг биткоина требует большого количества энергии для выполнения расчетов, чтобы найти "хэши", которые затем дают майнеру вознаграждение в виде биткоинов.
В январе аналитик финансовой компании Morgan Stanley Николас Эшсворт оценил потребности в электричестве для майнинга криптовалют в 2018 году.
По его расчетам, потребность в электричестве для майнинга может превысить электропотребление в Аргентине, достигнув 140 ТВт-ч, что составит не менее 0,6% от всего мирового энергопотребления.
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