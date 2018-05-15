Банкиры протестовали против биткоина

В то время как Нью-Йорк готовился к приему гостей масштабной блокчейн-конференции Consensus 2018 в отеле Hilton Midtown на прилегающих к нему улицам прошла необычная акция - банкиры протестовали против биткоина.

По городу прошла группа банкиров с плакатами, выступающими против криптовалюты.

На первый взгляд могло показаться, что все в порядке вещей: различного вида пикеты, протесты и демонстрации в Нью-Йорке - событие не менее обычное, чем поход в магазин за продуктами.

В действительности же эта протестная акция была организована сторонниками биткоина, которые тем самым хотели показать, что ждет наш мир уже в недалеком будущем, когда прорывные технологии, в основе которых будет лежать технология блокчейн, сделают ненужным существование традиционных финансовых институтов и, как это ни печально, оставят без работы сотни тысяч, если не миллионы людей, занятых в банковской индустрии.

Примечательно, что движение запустило собственный сайт bankersagainstbitcoin.org, где говорится, что эта протестная акция, конечно же, была шуткой, однако, как подчеркивают организаторы движения, очень скоро это станет действительностью, в первую очередь "для тех индустрий и компаний, которые не понимают, что времена изменились".

"Традиционные индустрии, которые десятилетиями не сталкивались с какими-либо вызовами, скоро увидят, как их монополии ускользают.

Время, когда было возможно злоупотреблять потребителями из-за отсутствия конкуренции, осталось в прошлом. Самый большой конкурент, с которым банки когда-либо могли столкнуться, уже здесь. И не компания или организация - это децентрализованная технология", - говорится на сайте движения.

"Протест" организовала группа, называющая себя "Банкиры против биткоина" за которой стоит майнинговая компания Genesis Mining - и даже не пытается это скрывать. CEO майнинговой компании Genesis Mining Марко Штренг убежден, что бизнес-модели, включающие в себя ненужных посредников, скоро станут достоянием истории.

"Скоро уже будет невозможно взимать с самых бедных людей в мире непомерные комиссии, когда они просто хотят отправить деньги для поддержки своих семей", - сказал Марко Штренг.

На сайте также говорится, что главной целью движения является стремление посредством креативных общественных кампаний рассказать более широкой публике, что такое биткоин и технология блокчейн.

Среди плакатов, которые можно было увидеть сегодня, содержались, например, призывы "Освободить Джейми Даймона", "Мы думали, что это был пузырь", "Наша бизнес-модель разрушена", "19% за денежный перевод в Мексику - это справедливо!" и "Верните нам нашу расчетную индустрию!".

Издание Mashable обратилось в Genesis Mining, чтобы узнать, платила ли она "протестующим" (в биткоинах?) или это реальные противники биткоина? Ответа пока нет...