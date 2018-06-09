Мосбиржа готовит платформу для ICO

Московская биржа готовит инфраструктуру для проведения компаниями первичного размещения токенов (ICO). По предварительным оценкам она может быть открыта до конца этого года.

"Сейчас мы заняты разработкой проектов, созданием основной инфраструктуры для того, чтобы можно было выводить компании на ICO и создавать токены, а также чтобы было описание этого токена.

Это отсутствует на всех тех площадках, которые предлагают такого рода услуги. Несмотря на то, что на все это необходимо время, я думаю, что мы справимся уже в этом году. Это проект этого года", — рассказал председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев.

Он отметил, что речь идет не о собственно листинге токенов, а скорее о "культпросвете что такое токены", о разъяснении инвесторам о том, какие обязательства берет на себя эмитент токена и что из себя представляет токен, а также о других деталях участия в ICO.

"Пока мы все это рассматриваем с точки зрения фиатных валют, так как у криптовалют еще нет статуса юридически защищённого актива, когда он появится, то они также появятся у нас в системе", — пояснил глава Мосбиржи.

В мае 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроекты о регулировании криптоэкономики, формирующие правовое поле для работы с цифровыми финансовыми активами, а также процедуры проведения ICO в России.

Криптовалютам и токенам присвоен статус имущества в электронной форме, однако использовать их как средство платежа в стране нельзя. По природе криптоактивы отнесены скорее к ценным бумага и финансовым активам, чем к собственно валюте.

Мосбиржа готова рассмотреть вопрос о выпуске срочных контрактов на ICO-активы, когда появится репрезентативный "бенчмарк" и при условии, что увидит спрос на этот продукт со стороны инвесторов.

"Сейчас нами проводится более точное маркетинговое исследование, которое должно определить интерес не только к самим продуктам, так как он есть, и очень большой, но и какого рода может быть контракт, как структурирован, и какая может быть спецификация фьючерса на них, и на что именно", — сказал Афанасьев.