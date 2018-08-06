Первый в мире телевизор с функцией майнинга выпустила Canaan Creative

Известный китайский производитель ASIC-майнеров Canaan Creative представил телевизор AvalonMiner Inside с функцией добычи криптовалют. Представители компании заявляют, что их оборудование открывает новую эру майнинга. Об этом сообщила китайская South China Morning Post.

Управлять устройством с 43-дюймовым дисплеем, разрешением 4К, а также со встроенным 16-нанометровым чипом ASIC A3210 можно с помощью голосовых команд, а также смартфонов на базе Android. Разработчики заявили, что производительность телевизора составляет 2,8 триллиона хеш в секунду.

AvalonMiner Inside также может рассчитывать рентабельность майнинга в режиме реального времени. Намайненную криптовалюту во время просмотра телевизора пользователь сможет потратить на покупку развлекательного контента или товаров через интернет-платформу Canaan.

Canaan Creative запустит массовые продажи телевизора в августе 2018 года. Представители компании пока не разглашают стоимость AvalonMiner Inside. Релиз первого в мире телевизора с функцией майнинга состоялся после того, как Canaan Creative подал заявку на проведение первичного публичного предложения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже (HKEX).

Известно, что компания намерена привлечь один миллиард долларов. Ранее "Правда.Ру" писала, что Canaan Creative попал в список компаний-единорогов Большого Китая (КНР, Гонконг, Макао и Тайвань).