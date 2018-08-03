В России станет возможным кредитование под залог интеллектуальной собственности

Инициативу Федерации интеллектуальной собственности по разработке в России законопроекта, регулирующего кредитование под залог интеллектуальной собственности, поддержала рабочая группа при автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика". Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

"На заседании рабочей группы по нормативному регулированию были поддержаны предложения о разработке законопроекта, снимающего ограничения при кредитовании под залог интеллектуальной собственности", — сказал вице-президент по науке и инновациям Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. Он отметил, что законодательная инициатива также внесена в план разработки в рамках программы "Цифровая экономика", который должен быть утвержден правительством РФ.

Программа "Цифровая экономика РФ", утвержденная летом 2017 года, рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений. Они посвящены нормативному регулированию, образованию и кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и ИТ-инфраструктуре.

"После утверждения плана правительством РФ соответствующий проект документа представят на рассмотрение в рабочую группу и затем — в федеральные органы исполнительной власти", — пояснил директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.

Г-н Тер-Степанов также заметил, что необходимость в принятии подобных изменений в законодательстве связана с тем, что интеллектуальная собственность сейчас не входит в перечень объектов, которые банки могут принять в залог для уменьшения резерва, покрывающего риски при выдаче кредита.

По мнению вице-президента по науке и инновациям Федерации интеллектуальной собственности Сергея Матвеева, возможность кредитования под залог имеющихся патентов необходима для многих компаний. "Это те, кто осуществляет производство новой, высокотехнологичной продукции, или, например, музыкальные студии, которые могут использовать в качестве залога права на популярную музыку, приносящую существенную прибыль", — отметил он.

Матвеев также пояснил, что прозрачность отрасли интеллектуальной собственности и прав на нее снизит риски для государственной фискальной системы. В частности, внедряемая технология распределения реестров IPChain открывает участникам рынка доступ к сведениям о залогах, судебных спорах, ограничениях прав, информацию о допатентных и патентных стадиях объекта.