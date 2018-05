Goldman Sachs готов открыть торговую площадку для торговли Bitcoin

Goldman Sachs подтвердил, что готов использовать свои собственные средства для спонсирования различных инвестиционных контрактов, привязанных к цене биткойнов, и планирует осуществлять их прямые продажи. Об этом заявил исполнительный директор Goldman Sachs Рана Джаред: "Биткоин не тот риск, который мы не понимаем".

До последнего времени банк отвергал планы по созданию криптовалютной площадки, но теперь подтвердил, что сначала начнет предлагать своим клиентам фьючерсные контракты определенного типа, связанные с биткоином.

Джаред признает возможность создания торговой площадки для биткоинов и заметила, что большинство людей, вовлеченных в этот проект, по-прежнему скептически относятся к криптовалютности.

Стимулом для принятия решения стало то, что Goldman Sachs увидел интерес к криптовалютам со стороны хедж-фондов и других институциональных инвесторов. После этого совет директоров проголосовал за начало реализации криптовалютного проекта.

Банк намерен получить одобрение регулирующих органов, чтобы начать торговать биткойнами. Ранее Goldman Sachs Group Inc. нанял Джастина Шмидта, бывшего криптовалютного трейдера для работы в новом отделе торговых операций с Bitcoin.

Шмидт, выпускник Технологического института штата Массачусетс, до этого работал в торговой фирме Seven Eight Capital LLC and WorldQuant LLC. Представитель банка Тиффани Гэлвин-Коэн заявила, что Шмидт теперь занимает должность вице-президента и управляющего биржей цифровых активов в филиале банка в Нью-Йорке.

Goldman Sachs стал первым среди крупнейших банков США, создавших отдел торговых операций с Bitcoin. Goldman Sachs стал одной из немногих финансовых фирм, кто выкупил Bitcoin-фьючерсы, предложенные Cboe Global Markets Inc. и CME Group Inc. Отдел планирует начать работу в конце июня.