Студента подозревают в краже $5 млн в криптовалюте

Двадцатилетнего студента из Бостона Джоэла Ортиса подозревают в краже пяти миллионов долларов в криптовалюте с помощью 40 SIM-карт, украденных, в том числе, у инвесторов с конференции Consensus.

Фото: pxhere.com

12 июля полиция Калифорнии в международном аэропорту Лос-Анджелесе по дороге в Европу задержала молодого человека по подозрению в мошенничестве. При себе у студента была сумка с крупной суммой денег.

Мошенническая схема преступника заключалась в подмене личности жертвы в виде так называемого обмена SIM-карты или захвата SIM-карты, чтобы с их помощью украсть криптовалюты и получить доступ к учетным записям в социальных сетях.

Обмен SIM-картами заключается в том, чтобы обмануть провайдера для обмена номера телефона цели на SIM-карту, контролируемую преступником. Получив номер телефона, мошенники могут использовать его для сброса паролей жертв и входа в онлайн-счета. В некоторых случаях это работает, даже если учетные записи защищены двухфакторной аутентификацией.

Так действовал Джоэл Ортис. Он связывался с крупными провайдерами сотовой связи, а затем убеждал их якобы в потере своей SIM-карты. Оператор привязывал номер жертвы к новой SIM-карте, которую уже контролировал мошенник. Затем мошенник отменял пароли жертв и выводил средства с их аккаунтов.

Ортис и его партнеры специально нацелились на людей, вовлеченных в мир криптовалюты и блокчейна, предположительно взломав несколько человек, когда проходила профессиональная конференция в Нью-Йорке.

Ортис сказал следователям, что он и его партнеры имеют доступ к миллионам долларов в криптовалюте.

По словам следователей, а также людей из сообщества по обмену SIM-картами, Ортис был членом OGUSERS, веб-сайта, на котором участники торгуют ценными учетными записями Instagram или Twitter.

В одной из по крайней мере трех атак, которые произошли во время конференции, Ортис якобы похитил более 1,5 миллиона долларов у инвестора в криптовалюты, в том числе около одного миллиона, которые он вложил в ICO.

Согласно судебным документам, Ортис взял под свой контроль номер мобильного телефона инвестора, сбросил его пароль Gmail, а затем получил доступ к учетным записям. Как только инвестор понял, что с его телефоном что-то не то, то пришел в салон телекомоператора, чтобы вернуть номер, но было уже слишком поздно.

В настоящее время студенту выдвинули 28 обвинений, включая два подозрения в угоне машин. Студент находится в тюрьме, но судья позволил внести залог в размере миллиона долларов. Следующее судебное заседание состоится 9 августа.