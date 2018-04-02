Лоукостер AirAsia запускает криптовалюту BigCoin

Крупнейшая пассажирская бюджетная авиакомпания Юго-Восточной Азии Air Asia, базирующаяся в Малайзии, запускает собственную криптовалюту под названием "BigCoin".

Об этом сообщил основатель и генеральный директор компании Тони Фернандес (Tony Fernandes) изданию Nikkei Asian Review.

Начиная с апреля, цены на билеты будут указаны на веб-сайте группы в обычных валютах, а также в BigCoin. Фернандес уточнил, что можно будет заплатить за обновление мест, питание в полете и другие услуги с использованием цифровой валюты в течение трех-шести месяцев.

Он также сказал, что планируется проведение ICO, которое позволит торговаться на биржах.

Как отмечает издание, Фернандес, похоже, не обращает внимания на текущую критику криптовалют, такие как вопросы безопасности и ценовая волатильность. Для него цифровая валюта является инструментом для снижения рисков колебаний валютных курсов за рубежом. В будущем он предполагает, что BigCoin будет приниматься сторонними компаниями.

В январе компания запустила мобильный кошелек BigPay, который позволяет компании «брать деньги с самолетов», - сказал Фернандес. Услуга позволяет пассажирам покупать продукты и напитки на борту смартфона с помощью бортового Wi-Fi. Фернандес также хочет использовать мобильную платформу, чтобы в конечном итоге использовать денежные переводы и кредитование бизнеса.

AirAsia Group, которая имеет местные авиакомпании в таких странах, как Таиланд, Индонезия, Филиппины и Индия, заработала 1% роста чистой прибыли до 1,6 млрд. ринггитов (408 млн. долл. США) в 2017 году., несмотря на увеличение стоимости топлива и серьезной ценовой конкуренции. В настоящее время группа готовится создать бюджетные авиакомпании во Вьетнаме и Китае, а недавно добавила Мьянму в свой список расширений полетов.

По словам Фернандеса, "большой приоритет" для группы на данный момент представляет Япония. Этот план включает в себя дальние маршруты Япония-Европа и Япония-США. Группа ведет переговоры как с Airbus, так и с Boeing по покупке самолетов для дальних полетов.