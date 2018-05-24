В Кремле оценили вероятность полной блокады России

Полная международная блокада России невозможна, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков в интервью НТВ пояснил, что реальная международная блокада России невозможна, и "ее не было", так как РФ — одно из "системообразующих" государств в международных отношениях.

По его словам, рано или поздно экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политикой.

Песков констатировал, что, несмотря на вводимые санкции, Россия продолжает развиваться, а бизнесмены стран, ратующих за репрессии в отношении нашей страны, от таких решений "не в восторге", так как они затрагивают в том числе и их интересы.

Он также добавил, что о намерении стран сотрудничать говорит то, что Франция проявила интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что санкции коснутся российских "олигархов", хотя говорили, что последним будет Ходорковский. У них заморозят активы и лишат их иностранных виз. Но, глядя на ситуацию, хочется порадоваться за Россию: наконец, топ-20 указанных Навальным "сторонников" Путина начнут учить, лечить и обучать своих детей и внуков в России, а стало быть, вкладываться в нашу систему образования, здравоохранения и спорта.

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