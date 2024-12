Число бездомных в США достигло исторического максимума

Бездомность в США достигла рекордного роста: по последним данным, количество людей без постоянного жилья увеличилось на 18% за год. Это самый значительный скачок с момента начала сбора подобных данных в 2007 году.

бездомный

Основные причины роста бездомности:

Доступность жилья: резкий рост арендной платы и нехватка доступных вариантов жилья вынуждают многих покидать свои дома. Экономические трудности: инфляция и рост стоимости жизни усугубляют финансовое положение семей, особенно с низким доходом. Психическое здоровье и зависимость: недостаток поддержки для лиц с психическими расстройствами и зависимостями приводит к увеличению числа бездомных.

В отчёте Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD) отмечается, что в 2024 году было зарегистрировано 700 000 бездомных, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. Особенно тревожит рост числа бездомных семей с детьми, который составил 22%.

"Эти цифры подчеркивают необходимость срочных действий. Мы должны инвестировать в доступное жилье и программы поддержки, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения", — заявила секретарь HUD Марсия Фадж.

Меры, предлагаемые для борьбы с бездомностью:

Инвестиции в доступное жилье: увеличение финансирования для строительства и поддержки доступных жилых помещений. Расширение социальных программ: предоставление услуг по психическому здоровью и реабилитации для нуждающихся. Экономическая поддержка: программы, направленные на помощь семьям с низким доходом в условиях растущей инфляции.

Эксперты подчеркивают, что бездомность — это многогранная проблема, требующая комплексного подхода и скоординированных усилий на всех уровнях власти.

Уточнения

Бездомность — одна из глобальных проблем человечества, заключающаяся в отсутствии возможности обеспечения жильём большого количества жителей планеты и порождаемая различными причинами глобального, регионального и местного значения, как субъективного, так и объективного характера.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



