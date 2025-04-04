Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасти перцы от вершинной гнили? Эффективные средства и народные лайфхаки
Белые яйца закончились? Вот как красить тёмные, чтобы все ахнули
Платиновый бум: Россия на втором месте по импорту в США
Секрет роста цен на жилье: почему квартиры станут дороже уже через год
Пышная тортилья с сыром и колбасой — этот завтрак теперь просят каждое утро
Эта настройка в машине может сэкономить полбака на трассе
ТОП-5 советских автомобилей, по которым сегодня делают реплики
Эти специи творят чудеса при диабете: но вы точно недооценивали их силу
Страшный диагноз Александра Буйнова: певец раскрыл, за что был наказан Богом

Парша на яблоне весной: чем опрыскать, чтобы не потерять урожай

1:56
Садоводство

Выглядит безобидно — пара тёмных пятен на листьях и плодах. Но уже через несколько недель яблоня может начать сбрасывать листву, а урожай — превратиться в сухие, деформированные плоды. Это — парша. И если не принять меры весной, весь летний труд пойдёт насмарку.

Яблоко
Фото: pixnio.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Яблоко

Что такое парша — и почему это не просто пятна

Парша — не одно заболевание, а целая группа инфекций, чаще всего грибковых, реже — бактериальных. Яблони поражает конкретный гриб — вентурия неравная, который зимует на опавших листьях, а весной активно распространяется.

Опаснее всего фазы:

  • распускание почек

  • цветение

  • опадение лепестков

Заражённые листья желтеют, высыхают и опадают. Плоды покрываются пятнами, трескаются, теряют вкус и долго не хранятся.

Чем и как опрыскивать яблони

Для начала — биопрепараты

Если болезнь не разгулялась, выбирайте щадящие средства:

  • Алирин-Б

  • Фитоспорин

  • Гамаир

  • Бактофит

  • Фитолавин

Опрыскивать можно каждые 1-2 недели, начиная с появления бутонов. Препараты безопасны для сада и окружающей среды.

Если парша пошла вразнос — химия в помощь

Используйте строго по инструкции:

  • Скор

  • Раёк

  • Абига-Пик

  • ОксиХОМ

  • 1% бордоская жидкость

Опрыскивайте в три этапа:

  1. До цветения (бутонизация)

  2. После цветения

  3. Через 10-14 дней после второго

Погода должна быть тёплой, безветренной, без осадков минимум 8 часов после обработки.

Народный способ — если "по-простому"

200-300 г чеснока залейте 2 л горячей воды, дайте настояться сутки, разведите ещё 8 л воды и добавьте 30 г мыла. Этим настоем можно опрыскивать крону и почву.

Уточнения

Парша́ я́блони — заболевание и повреждения на листьях и плодах яблони, вызываемые сумчатым грибом Venturia inaequalis. Парша широко распространена в умеренном климате, особенно в районах с холодной влажной весной. В благоприятные для развития гриба годы она сильно снижает качество и урожай яблок.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет Аудио 
Тысячи аистов не вернутся в Европу: смертельная ловушка в Ливане
Домашние животные
Тысячи аистов не вернутся в Европу: смертельная ловушка в Ливане Аудио 
Популярное
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу

Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.

Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Дедлайн для Киева: какой удар готовит Россия после паузы в переговорах? Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Последние материалы
Спасти перцы от вершинной гнили? Эффективные средства и народные лайфхаки
Белые яйца закончились? Вот как красить тёмные, чтобы все ахнули
Платиновый бум: Россия на втором месте по импорту в США
Секрет роста цен на жилье: почему квартиры станут дороже уже через год
Пышная тортилья с сыром и колбасой — этот завтрак теперь просят каждое утро
Эта настройка в машине может сэкономить полбака на трассе
ТОП-5 советских автомобилей, по которым сегодня делают реплики
Эти специи творят чудеса при диабете: но вы точно недооценивали их силу
Страшный диагноз Александра Буйнова: певец раскрыл, за что был наказан Богом
Космос раскрывает новые детали: как звезды и чёрные дыры формируют вселенную
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.