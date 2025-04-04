Парша на яблоне весной: чем опрыскать, чтобы не потерять урожай

Выглядит безобидно — пара тёмных пятен на листьях и плодах. Но уже через несколько недель яблоня может начать сбрасывать листву, а урожай — превратиться в сухие, деформированные плоды. Это — парша. И если не принять меры весной, весь летний труд пойдёт насмарку.
Парша — не одно заболевание, а целая группа инфекций, чаще всего грибковых, реже — бактериальных. Яблони поражает конкретный гриб — вентурия неравная, который зимует на опавших листьях, а весной активно распространяется.
Опаснее всего фазы:
распускание почек
цветение
опадение лепестков
Заражённые листья желтеют, высыхают и опадают. Плоды покрываются пятнами, трескаются, теряют вкус и долго не хранятся.
Если болезнь не разгулялась, выбирайте щадящие средства:
Алирин-Б
Фитоспорин
Гамаир
Бактофит
Фитолавин
Опрыскивать можно каждые 1-2 недели, начиная с появления бутонов. Препараты безопасны для сада и окружающей среды.
Используйте строго по инструкции:
Скор
Раёк
Абига-Пик
ОксиХОМ
1% бордоская жидкость
Опрыскивайте в три этапа:
До цветения (бутонизация)
После цветения
Через 10-14 дней после второго
Погода должна быть тёплой, безветренной, без осадков минимум 8 часов после обработки.
200-300 г чеснока залейте 2 л горячей воды, дайте настояться сутки, разведите ещё 8 л воды и добавьте 30 г мыла. Этим настоем можно опрыскивать крону и почву.
Парша́ я́блони — заболевание и повреждения на листьях и плодах яблони, вызываемые сумчатым грибом Venturia inaequalis. Парша широко распространена в умеренном климате, особенно в районах с холодной влажной весной. В благоприятные для развития гриба годы она сильно снижает качество и урожай яблок.
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