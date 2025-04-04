Парша на яблоне весной: чем опрыскать, чтобы не потерять урожай

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выглядит безобидно — пара тёмных пятен на листьях и плодах. Но уже через несколько недель яблоня может начать сбрасывать листву, а урожай — превратиться в сухие, деформированные плоды. Это — парша. И если не принять меры весной, весь летний труд пойдёт насмарку.

Фото: pixnio.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Яблоко

Что такое парша — и почему это не просто пятна

Парша — не одно заболевание, а целая группа инфекций, чаще всего грибковых, реже — бактериальных. Яблони поражает конкретный гриб — вентурия неравная, который зимует на опавших листьях, а весной активно распространяется.

Опаснее всего фазы:

распускание почек

цветение

опадение лепестков

Заражённые листья желтеют, высыхают и опадают. Плоды покрываются пятнами, трескаются, теряют вкус и долго не хранятся.

Чем и как опрыскивать яблони

Для начала — биопрепараты

Если болезнь не разгулялась, выбирайте щадящие средства:

Алирин-Б

Фитоспорин

Гамаир

Бактофит

Фитолавин

Опрыскивать можно каждые 1-2 недели, начиная с появления бутонов. Препараты безопасны для сада и окружающей среды.

Если парша пошла вразнос — химия в помощь

Используйте строго по инструкции:

Скор

Раёк

Абига-Пик

ОксиХОМ

1% бордоская жидкость

Опрыскивайте в три этапа:

До цветения (бутонизация) После цветения Через 10-14 дней после второго

Погода должна быть тёплой, безветренной, без осадков минимум 8 часов после обработки.

Народный способ — если "по-простому"

200-300 г чеснока залейте 2 л горячей воды, дайте настояться сутки, разведите ещё 8 л воды и добавьте 30 г мыла. Этим настоем можно опрыскивать крону и почву.

Уточнения

Парша́ я́блони — заболевание и повреждения на листьях и плодах яблони, вызываемые сумчатым грибом Venturia inaequalis. Парша широко распространена в умеренном климате, особенно в районах с холодной влажной весной. В благоприятные для развития гриба годы она сильно снижает качество и урожай яблок.

