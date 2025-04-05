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Как научить собаку читать — трюк, от которого у прохожих отвисает челюсть

1:23
Зоосфера

Команда "Сидеть"? Уже знаем. "Лежать"? Ещё в щенячьем возрасте. А что дальше? Если ваш пёс с лёгкостью выполняет стандартные команды, можно переходить к следующему уровню — научить его "читать" с листа.

Умная собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умная собака

Это не просто трюк — это шоу, которое удивит соседей, друзей и даже вас. Суть проста: собака видит листок с надписью и выполняет указанную на нём команду. Без слов. Только визуальный сигнал.

С чего начать

Возьмите несколько листов бумаги и напишите на каждом знакомые команды. Буквы — крупные и чёткие. Подойдут, например:

  • Дай лапу

  • Сидеть

  • Лежать

  • Голос

Показываете собаке лист с командой и при этом произносите её вслух. Повторяйте до тех пор, пока пёс не начнёт связывать написанное слово с действием.

Что важно учесть

Некоторые команды в написанном виде слишком похожи друг на друга. "Сидеть" и "Лежать" — классический пример путаницы. Чтобы избежать ошибок:

  • Используйте разные цвета маркеров.

  • Замените слова на символы или простые рисунки.

  • Попробуйте написать команды на другом языке.

Со временем ваш хвостатый друг сможет выполнять задания, видя только надпись. И это — действительно зрелище, которое запоминается.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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