Как научить собаку читать — трюк, от которого у прохожих отвисает челюсть

Команда "Сидеть"? Уже знаем. "Лежать"? Ещё в щенячьем возрасте. А что дальше? Если ваш пёс с лёгкостью выполняет стандартные команды, можно переходить к следующему уровню — научить его "читать" с листа.
Это не просто трюк — это шоу, которое удивит соседей, друзей и даже вас. Суть проста: собака видит листок с надписью и выполняет указанную на нём команду. Без слов. Только визуальный сигнал.
Возьмите несколько листов бумаги и напишите на каждом знакомые команды. Буквы — крупные и чёткие. Подойдут, например:
Дай лапу
Сидеть
Лежать
Голос
Показываете собаке лист с командой и при этом произносите её вслух. Повторяйте до тех пор, пока пёс не начнёт связывать написанное слово с действием.
Некоторые команды в написанном виде слишком похожи друг на друга. "Сидеть" и "Лежать" — классический пример путаницы. Чтобы избежать ошибок:
Используйте разные цвета маркеров.
Замените слова на символы или простые рисунки.
Попробуйте написать команды на другом языке.
Со временем ваш хвостатый друг сможет выполнять задания, видя только надпись. И это — действительно зрелище, которое запоминается.
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