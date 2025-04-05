Комары в панике, клещи в бегах: какие цветы спасут отдых на даче

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На даче расслабиться полностью не получится — пока человек наслаждается природой, насекомые тоже не теряют времени. И самые опасные из них — клещи. Эти маленькие паразиты способны не только испортить отдых, но и серьёзно навредить здоровью.

Фото: commons.wikimedia.org by Максим Стоялов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трава

Однако есть простой и безопасный способ снизить риск встречи с ними: посадить растения, которых клещи избегают.

Бархатцы — невидимая броня

Одно из лучших решений — бархатцы. Эти неприхотливые цветы не просто украсят грядки, но и отпугнут целую армию вредителей. Клещи, комары, мошки и тля держатся от них подальше. Бархатцы не капризны, легко уживаются с другими культурами и не требуют особого ухода.

Гвоздика — натуральный репеллент

В составе многих натуральных средств от клещей можно встретить гвоздичное масло. Не случайно: это растение действительно эффективно в борьбе с паразитами. Посадив его на участке, можно получить двойную выгоду — защиту и ароматную пряность.

Лимская фасоль — неожиданный защитник

На первый взгляд — обычная бобовая культура. Но помимо пищевой ценности, лимская фасоль отлично отпугивает клещей, мошек и даже назойливых комаров. Кроме того, она отлично смотрится как декоративное растение, добавляя зелени и уюта любому уголку сада.

Секрет прост: выбирайте правильные растения

Клещи активны весной и летом, особенно в траве и густых зарослях. Высаживая защитные растения по периметру участка, возле зон отдыха и вдоль дорожек, можно существенно снизить риск укусов и избежать применения агрессивных химикатов.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

