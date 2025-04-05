За автомобилями старше 10 лет будут следить: вот что должны знать водители

В нашей стране начнут пристально следить за автомобилями, которым больше 10 лет.
Надзор усилят из-за того, что около половины аварий, которые связаны с техническими неисправностями, случаются с участием этих машин. Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять тормозной системе, наличию утечек рабочих жидкостей, функциональности рулевого механизма и состоянию фар.
В случае обнаружения дефектов, инспекторы отправят машину на внеочередную экспертизу, а хозяин авто должен будет заплатить штраф от 500 до 5000 рублей.
Правила могут начать действовать с середины 2025 года.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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