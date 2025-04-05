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Гуф высказался о смерти Паши Техника: я не играю со смертью

1:36
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В Таиланде умер рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев). Печальную новость подтвердили близкие музыканта. Его коллега Гуф (Алексей Долматов) рассказал, что виделся с покойным менее месяца назад.

Гуф и Паша Техник
Фото: youtube.com by Проект "ВЫЖИВШИЕ", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гуф и Паша Техник

В разговоре с Super он рассказал, что 8 марта они пересекались в реабилитационном центре "Свобода". Также Гуф заверил, что обязательно придёт на похороны, если будет в городе.

Артист подчеркнул, что трагический случай заставил его задуматься о ценности жизни.

"Я давно сделал выбор — не играю со смертью. Паша был умным, порядочным и невероятно светлым человеком, гораздо глубже, чем его воспринимала публика", — поделился Гуф воспоминаниями.

По словам Гуфа, они не были близкими друзьями, но всегда поддерживали теплые отношения. По его словам, они радовались встречам и относились друг к другу с уважением.

При этом рэпер не скрывает, что был готов к известию о смерти, так как знал о состоянии Паши Техника. В заключение он заверил, что с любовью относится к покойному музыканту.

Напомним, на прошлой неделе Паша Техник был госпитализирован в критическом состоянии в таиландскую клинику. Врачи диагностировали аспирационную пневмонию с сепсисом. По неподтверждённым данным, осложнения могли быть вызваны тяжелым отравлением психоактивными веществами.

Ранее стали известны подробности финансовых проблем жениха Виктории Дайнеко.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер и музыкальный продюсер. 

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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