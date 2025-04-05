Новостройки сдают позиции: что остановило запуск жилья в России

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В марте 2025 года рынок жилого строительства в России заметно сбавил обороты. Объем новых проектов сократился почти на четверть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Всего было запущено лишь 3,6 млн кв. м — это тревожный сигнал, особенно на фоне замедления в крупнейших регионах.

Фото: commons.wikimedia.org by Centurion198, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ стройка

Что происходит с рынком

С января по март 2025 года объем новостроек составил 8,1 млн кв. м — на 24% меньше, чем за первые три месяца 2024 года. Это падение затронуло 43 из 86 регионов, где активно возводится жилье. Особенно ощутим откат в десяти ведущих субъектах страны по объемам строительства: здесь снижение составило 26%, а в Москве и Подмосковье — внушительные 51%.

Есть и исключения

Не все регионы пошли на спад. В Воронежской области, Хабаровском и Красноярском краях, а также в Томской области активность застройщиков, напротив, выросла в два и более раза. Это подтверждает, что тренд не универсален и многое зависит от локальных условий.

Почему тормозит стройка

Эксперты ДОМ. РФ объясняют снижение активности рядом факторов:

Высокая ключевая ставка.

Дорогие ипотечные кредиты.

Слабый потребительский спрос.

"Застройщики заняли выжидательную позицию и откладывают старт новых проектов", — говорится в исследовании аналитического центра.

Какой выход

В условиях нестабильности специалисты предлагают простое решение — государственную поддержку. Речь идёт о субсидировании новых проектов через механизмы проектного финансирования. Такой шаг мог бы вернуть уверенность на рынок и подтолкнуть застройщиков к запуску новых объектов.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.