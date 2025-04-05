Последнее прощание Паши Техника: что рэпер сказал поклонникам на случай своей смерти

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

За полтора года до трагической кончины рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) в эфире шоу "Плюшки" прозвучал зловещий ответ на вопрос о прощальных словах поклонникам.

Фото: youtube.com by канал ПЛЮШКИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паша Техник

На кадрах 2023 года видно, как артист, задумавшись на мгновение, улыбается в камеру, машет рукой и произносит: "До свидания".

Эти кадры приобрели новый смысл после заявлений его бывшей супруги Евы Карицкой. В Telegram-канале она раскрыла, что музыкант "больше всего на свете ждал смерти".

Карицкая также заявила о намерении найти ответственных за трагедию. По её словам, двое фигурантов — Кристина и Эдуард, предположительно связанные с нелегальным оборотом веществ в Таиланде, — даже не посетили Техника в больнице, где он провёл последние дни с диагнозом "аспирационная пневмония с сепсисом".

Напомним, рэпер скончался 4 апреля 2025 после борьбы с последствиями тяжёлого отравления.

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Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер и музыкальный продюсер.



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