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Последнее прощание Паши Техника: что рэпер сказал поклонникам на случай своей смерти

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

За полтора года до трагической кончины рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) в эфире шоу "Плюшки" прозвучал зловещий ответ на вопрос о прощальных словах поклонникам.

Паша Техник
Фото: youtube.com by канал ПЛЮШКИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паша Техник

На кадрах 2023 года видно, как артист, задумавшись на мгновение, улыбается в камеру, машет рукой и произносит: "До свидания".

Эти кадры приобрели новый смысл после заявлений его бывшей супруги Евы Карицкой. В Telegram-канале она раскрыла, что музыкант "больше всего на свете ждал смерти".

Карицкая также заявила о намерении найти ответственных за трагедию. По её словам, двое фигурантов — Кристина и Эдуард, предположительно связанные с нелегальным оборотом веществ в Таиланде, — даже не посетили Техника в больнице, где он провёл последние дни с диагнозом "аспирационная пневмония с сепсисом".

Напомним, рэпер скончался 4 апреля 2025 после борьбы с последствиями тяжёлого отравления.

Ранее стало известно, почему Юра Борисов получил роль Александра Пушкина в байопике о писателе.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер и музыкальный продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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