Никас Сафронов раскрыл ежемесячные расходы: для простого человека сумма огромная

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Известный художник Никас Сафронов рассказал о своих значительных тратах, которые составляют не менее 3 миллионов рублей ежемесячно.

Фото: youtube.com by канал МОСКВИЧКА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никас Сафронов

Основные статьи расходов живописца включают поддержку семьи — он регулярно перечисляет деньги трём братьям и сестре. Кроме того, значительные суммы уходят на выплату зарплат сотрудникам и оплату коммунальных услуг.

"У меня большая квартира в центре, плюс я полностью покрываю ЖКХ для своих братьев. Точные суммы не называю, этим занимается моя помощница", — признался он в интервью URA.ru.

Художник также активно занимается благотворительностью: финансирует стипендии для студентов Ростовского художественного училища и поддерживает свою бывшую школу.

Несмотря на солидные расходы, сам Сафронов ведёт скромный образ жизни. По его словам, он не носит брендовые вещи, не посещает дорогие рестораны, а из еды любит гречку с молоком, пельмени и жареную картошку.

Как отметил художник, его траты редко бывают меньше заявленной суммы, а иногда значительно превышают этот показатель.

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Уточнения

Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник; заслуженный художник Российской Федерации (2013) и народный художник Российской Федерации (2021), народный художник Республики Дагестан (2017).



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