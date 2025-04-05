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Дмитрий Плотников

Рогатая романтика. История и эволюция троллейбусов СССР

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Советский Союз начал развивать троллейбусный транспорт в 1930-х годах как альтернативу трамваям и автобусам.

Троллейбус 060 (Дзержинск) (1)
Фото: commons.wikimedia.org by GTRus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Троллейбус 060 (Дзержинск) (1)

Эти машины сыграли важную роль в развитии городского транспорта, обеспечивая экологически чистые и экономичные перевозки.

Первые модели (1933-1945)

Первый советский троллейбус появился в Москве 15 ноября 1933 года. Это был ЛК-1 ("Лазарь Каганович"), разработанный на основе американских моделей. Он имел деревянный кузов, слабый двигатель (60 кВт) и вмещал до 55 пассажиров.

Позже появились более совершенные модели:

— ЯТБ-1 (1936) — первая массовая модель Ярославского автозавода. Имел металлический кузов, но оставался тяжелым и медленным.

— ЯТБ-4 (1938) — улучшенная версия с усиленной конструкцией.

Во время войны производство троллейбусов приостановилось, но после 1945 года начался новый этап развития.

Послевоенное развитие (1945-1960)

После войны советская промышленность сосредоточилась на массовом выпуске транспорта. В 1946 году на ЗиСе (позже — ЗиУ) началось производство МТБ-82, который стал первым действительно массовым троллейбусом.

Основные характеристики:

— Вместимость — 75 пассажиров,

— Скорость — до 55 км/час,

— Надежность и простота конструкции.

Эта модель оставалась в эксплуатации до 1970-х годов.

Эпоха ЗиУ — массовое производство (1960-1980)

В 1959 году Завод им. Урицкого (ЗиУ, г. Энгельс) выпустил ЗиУ-5, который стал стандартом троллейбусного транспорта. Однако настоящим хитом оказался ЗиУ-9 (1972) — самая массовая модель в истории мирового троллейбусостроения.

ЗиУ-9 (ЗиУ-682):

— Вместимость — до 100 человек,

— Надежный, дешевый в обслуживании,

— Экспортировался в 30 стран.

Этот троллейбус был настолько удачным, что его модернизированные версии продолжают работать до сих пор.

Троллейбусы-гиганты и экспериментальные модели (1980-1990)

В 1980-е годы появились сочлененные троллейбусы, вмещавшие до 170 пассажиров:

— ЗиУ-10 (682Г) — удлиненная версия ЗиУ-9,

— КТГ-1 и КТГ-2 — грузовые троллейбусы для перевозки товаров,

— Тролза-6205 — попытка создать современный троллейбус с новым дизайном.

 

В этот же период велись эксперименты с автономными троллейбусами, способными проезжать небольшие расстояния без контактной сети.

Конец эпохи СССР и новые модели (1990-2000)

После распада СССР производство троллейбусов сократилось, но некоторые заводы продолжили выпускать новые модели:

— Тролза-5275 — преемник ЗиУ-9,

— ВЗТМ-5280 — новые модели в Вологде,

— Белкоммунмаш 42003 — развитие троллейбусов в Белоруссии.

Современные технологии (2000-2025)

Сегодня троллейбусы в России и СНГ продолжают эволюционировать. Появились электробусы с динамической зарядкой, которые могут проезжать десятки километров без проводов. Лидерами производства остаются Тролза, Белкоммунмаш, ЛиАЗ и КАМАЗ.

Советские троллейбусы стали основой для современного электротранспорта, доказав свою эффективность и надёжность. Многие старые модели до сих пор работают в разных городах России, Украины и Белоруссии.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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