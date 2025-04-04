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Мотоциклы ИЖ: как оружейный завод стал символом мотоспорта

2:39
Авто

Сегодня многие вспоминают мотоциклы ИЖ с ностальгией: железные, выносливые, с характером.

Мотоцикл ИЖ-56
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотоцикл ИЖ-56

Но мало кто задумывается, что их родина — оружейный завод в Ижевске, где когда-то делали винтовки, автоматы и пушки. Так как же предприятие, связанное с армией, стало иконой советского мотодвижения и спортивных побед?

Из оружия в мотоциклы: как всё началось

Ижевский машиностроительный завод (ИМЗ) — один из старейших и главных оборонных предприятий СССР. Ещё с царских времён здесь делали ружья и пушки. После войны, чтобы загрузить мощности мирной продукцией, правительство решило: заводу — делать мотоциклы.

Так в 1929 году появился первый ИЖ-1, с двигателем 1 200 куб. см (!), но в серию он не пошёл. Настоящий успех начался позже — с ИЖ-49, ИЖ-Планета, ИЖ-Юпитер и, конечно, с "спортивных" модификаций.

ИЖ в мотоспорте: техника для героев

Да, это не шутка — ИЖи действительно выигрывали гонки. Особенно в СССР, где мотоциклы массово участвовали в мотокроссе, эндуро, гонках на выносливость и даже ледовых заездах.

Чем отличались спортивные ИЖи

  • Усиленная рама и подвеска
  • Лёгкие колёса и переделанный бак
  • Модифицированные моторы — порой до 30–40 л.с.
  • Часто дорабатывались вручную прямо в спортсекциях ДОСААФ.

На таких ИЖах побеждали советские чемпионы, а мотоциклетные соревнования собирали стадионы болельщиков по всей стране.

ИЖ в народе: мотобрат каждого второго

Для простого советского парня ИЖ был первым шагом к свободе. Особенно в деревнях и малых городах. Его любили за:

  • Простоту и ремонтопригодность
  • Проходимость
  • Мощь — "Юпитер-5" с коляской тянул всю семью + мешок картошки.

И да — на ИЖах ездили с гитарой, девушкой и в закат. Это был не просто транспорт, а образ жизни.

Почему исчез?

  • С началом 90-х всё пошло по нисходящей:
  • Завод оказался в упадке
  • Импортные мотоциклы заполнили рынок
  • Молодёжь перешла на японскую технику и скутеры
  • Последний серийный ИЖ собрали в начале 2000-х.

ИЖ — это больше, чем мотоцикл. Это символ мужской романтики, спортивного духа, трудовой инженерии и настоящего советского подхода к технике: просто, мощно, вечно.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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