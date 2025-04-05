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Когда лучше тренироваться, чтобы похудеть: утро, день или вечер — ответ найден

2:02
Спорт

Есть мнение, что от времени суток, когда вы занимаетесь спортом, зависит, насколько эффективно уходит жир. Кто-то не может начать день без тренировки на рассвете, а кто-то, наоборот, раскачивается только к вечеру. Но что по этому поводу говорят специалисты и научные данные? Можно ли действительно "перехитрить" организм, выбирая определённое время для тренировки?

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Ответ — и да, и нет. Да, потому что некоторые исследования показывают, что утренние тренировки натощак действительно активируют процесс жиросжигания — после ночного перерыва уровень гликогена в теле снижен, и организм охотнее использует жировые запасы как топливо.

Но и нет — потому что если вы встаете с трудом и не можете выложиться на 100%, то такая тренировка просто не сработает. Всё решает не время, а регулярность и усилия, которые вы вкладываете, пишет Eat This, Not That.

Персональные тренеры сходятся во мнении: лучшее время для тренировки — то, когда вы действительно будете заниматься стабильно. Если вам проще встроить упражнения в утренний распорядок — отлично. Если вечером у вас больше энергии и меньше отвлекающих факторов — это тоже замечательно. Главное — не откладывать, не срываться и соблюдать дисциплину.

Кстати, вечерние занятия тоже имеют преимущества. Температура тела выше, мышцы разогреты — вы чувствуете больше силы, а значит, можете интенсивнее работать. Это не только сжигает больше калорий, но и помогает справиться со стрессом, накопленным за день. Правда, есть один нюанс: высокоинтенсивные тренировки перед сном могут мешать заснуть. 

В общем, если вы хотите похудеть, не стоит зацикливаться на часах. Найдите "своё" время — то, которое удобно лично вам, и превратите тренировки в привычку. Только тогда можно ждать реальных результатов. Всё остальное — приятные детали.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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