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Глазурь на крылышках — как сделать так, чтобы не пригорела

1:47
Еда

Куриные крылышки, запечённые в духовке или на гриле, можно сделать по-настоящему ресторанными — достаточно добавить правильную глазурь. Именно она придаёт блюду тот самый карамелизованный блеск, аппетитную корочку и пикантную сладость. Эксперты раскрыли, из чего её делают и как правильно наносить.

куриные крылышки
Фото: commons.wikimedia.org by JIP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
куриные крылышки

Основа любой глазури — сахар

Вне зависимости от рецепта, базовый принцип один: нужен сахар, потому что именно он даёт глазури:

  • тягучую текстуру,

  • глянцевую поверхность,

  • карамельную корочку.

Классическая вариация — барбекю-глазурь:

  • сахар или мёд,

  • кетчуп,

  • яблочный уксус,

  • соевый или вустерширский соус.

Все ингредиенты нужно уварить на среднем огне до плотной, липкой массы. Чем гуще получится соус — тем лучше он ляжет на крылышки и не стечёт в процессе готовки.

Когда наносить глазурь — решающий момент

Мазать крылышки с самого начала — ошибка. Так как в глазури много сахара, он просто подгорит при длительном запекании. Правильно — смазывать крылышки за 5-15 минут до конца готовки, когда они уже подрумянились и почти готовы.

Финальные штрихи для идеала

  • После нанесения глазури можно дать крылышкам немного подпечься под грилем — так они станут блестящими и аппетитными.

  • Не бойтесь делать соус чуть насыщеннее — на горячем мясе вкус станет мягче.

Глазурь — это не просто соус, а финальный аккорд блюда. Секрет ресторанных крылышек не в специях, а в своевременно нанесённой, правильно сваренной глазури. Попробуйте — и ваши домашние крылышки станут звездой любого застолья.

Уточнения

Глазу́рь — стекловидное покрытие на поверхности керамического изделия. Кроме того, глазурью также называют исходный материал или смесь материалов, которые после нанесения на керамическое изделие и обжига дают соответствующее покрытие. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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