Весна под знаком 90-х: эта куртка вернулась, чтобы доказать, что брутальность — и есть романтика

2:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна всё ближе, и, несмотря на её переменчивую погоду, самое время подумать о верхней одежде, которая будет уместна как в холодные дни, так и в тёплую погоду. В этом сезоне обязательным элементом гардероба становится отцовская кожаная куртка. Эту куртку называют по-разному — "бандитская", "дедушкина", но суть остаётся одна: кожаная куртка в стиле 90-х — тренд сезона.

Фото: Designed by Freepik by garetsvisual is licensed under Public domian Девушка в кожаной куртке

Почему это тренд

Кожаные куртки никогда не выходили из моды, менялись лишь фасоны. Этой весной на пике популярности окажутся кожаные бомберы, жакеты и мотокуртки. Но особое внимание стоит уделить именно бандитской куртке с мужского плеча — свободный крой, гипертрофированные плечи, молния и отложной воротник. Она выглядит так, словно вы только что взяли её из гардероба своего парня или отца, и это главное её преимущество.

Как её выбрать

Ключевые особенности этой куртки — её свободный прямой крой и объёмность. Элемент стиля, пришедший из 90-х, снова в моде. Для этой куртки характерна удобная посадка с массивными плечами, что создаёт брутальный, но при этом стильный образ. Цветовая палитра разнообразна, но классические чёрный и коричневый цвета остаются в тренде. В то же время можно смело выбирать и более яркие оттенки, например, бордовый или зелёный.

Как стилизовать

Это универсальная вещь, которая отлично подходит практически ко всем образам. Стильно будет смотреться классическое сочетание с джинсами и ботинками на грубой подошве, что подчеркнёт брутальный стиль. Если хочется чего-то более элегантного, можно комбинировать кожанку с брючным костюмом или лёгким платьем и сапогами. Ещё один беспроигрышный вариант — трикотажные брюки со свитером, которые идеально подойдут к любой кожаной куртке.

Совет

Переходя в весну, не забывайте, что кожаная куртка — это не только о стиле, но и о комфорте. Прямой крой и свобода движений в сочетании с универсальностью этого элемента гардероба гарантируют, что он станет вашим любимым вещью на весну.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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