Долгожданный разговор: Чобанян и Пинчук помирились после объявления о разводе

Резонансная история с утечкой личной переписки Арая Чобаняна, приведшая к разводу с Ириной Пинчук, получила неожиданное развитие. Бывший супруг опубликовал в соцсети совместные фото с экс-женой, сопроводив их комментарием о "долгожданном откровенном разговоре".

Фото: Telegram by Telegram-канал Ирины Пинчук, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Пинчук с мужем

Бывшие участники "Дома-2" смогли наконец встретиться после скандала, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие на фоне воспитания двоих общих детей.

"Мы наконец встретились и нашли понимание — как родители наших двоих детей и как друзья, но не как муж и жена. Это был тяжёлый, но необходимый диалог. Смешанные эмоции — от облегчения до боли", — поделился Чобанян.

Он подчеркнул, что подробности беседы останутся приватными, но признал, что Ирина была для него не только супругой, но и настоящим другом.

Несмотря на попытку примирения, пара не планирует возобновлять брак. Пинчук, узнав о переписках мужа с другими женщинами, твёрдо заявила о разводе, отказавшись даже от дорогих подарков в качестве жеста примирения.

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Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года.



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