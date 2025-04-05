Долгожданный разговор: Чобанян и Пинчук помирились после объявления о разводе

Резонансная история с утечкой личной переписки Арая Чобаняна, приведшая к разводу с Ириной Пинчук, получила неожиданное развитие. Бывший супруг опубликовал в соцсети совместные фото с экс-женой, сопроводив их комментарием о "долгожданном откровенном разговоре".
Бывшие участники "Дома-2" смогли наконец встретиться после скандала, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие на фоне воспитания двоих общих детей.
"Мы наконец встретились и нашли понимание — как родители наших двоих детей и как друзья, но не как муж и жена. Это был тяжёлый, но необходимый диалог. Смешанные эмоции — от облегчения до боли", — поделился Чобанян.
Он подчеркнул, что подробности беседы останутся приватными, но признал, что Ирина была для него не только супругой, но и настоящим другом.
Несмотря на попытку примирения, пара не планирует возобновлять брак. Пинчук, узнав о переписках мужа с другими женщинами, твёрдо заявила о разводе, отказавшись даже от дорогих подарков в качестве жеста примирения.
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«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года.
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