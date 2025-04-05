Привычные продукты, которые могут убить кошку — и вы об этом даже не догадывались

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже если вы выбираете корм с пометкой "премиум" и стараетесь угодить любимцу, не всё так безопасно, как кажется. Под обложкой качественного состава нередко скрываются ингредиенты, которые медленно, но верно подрывают здоровье животного.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Например, курица — один из самых частых аллергенов, ведь в промышленном производстве её часто "усиливают" антибиотиками. А такие злаки, как кукуруза или пшеница, вызывают ожирение и даже диабет у кошек, особенно если корм основан именно на них.

Самая распространённая ошибка - давать рыбу. Да, это кажется логичным: "кот же рыбку любит". Но речная рыба часто заражена паразитами, а тунец из консервов может содержать ртуть, которая со временем разрушает почки.

Собакам не подходит свинина — жирная, тяжёлая и способная спровоцировать воспаление поджелудочной железы. Даже если кажется, что псу вкусно, организм расплачивается за это втихую.

Не менее опасны "натуральные угощения". Сырые кости могут расколоться на острые куски и повредить внутренности. А домашние блюда, в которые "по доброте" кладут виноград, лук или авокадо, становятся настоящими ядами.

И даже такая мелочь, как соль на ваших чипсах, может вызвать отравление, если питомец облизывает пачку или ваши пальцы. Их организмы намного чувствительнее, чем нам кажется.

Любовь — это не просто вкусно накормить. Это выбирать осознанно, внимательно читать состав и помнить: то, что безопасно для нас, не всегда безопасно для них.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

