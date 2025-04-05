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Жизнь на паузе в 20 миллионов лет: кто проснулся в австралийских джунглях

1:30
Наука

На юго-востоке Австралии учёные наткнулись на существо, которое считалось исчезнувшим более 20 миллионов лет назад. В отдалённом ущелье среди скал и леса обнаружен представитель древней группы рыб — невзрачный на вид, но сенсационный по значению.

Раскопки динозавра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раскопки динозавра

Его прозвали "живым ископаемым" — это животное почти не изменилось с миоценового периода. Оно пережило смену континентов, ледниковые эпохи и катастрофы, но ускользало от внимания науки.

Сколько ещё таких привидений прошлого

Феномен живых ископаемых — не вымысел, а реальность. Словно бы прошлое забывает уйти, оставляя нам окошко в доисторические времена. Среди известных "вернувшихся" — латимерия, вомбат Херстона, щитни и даже гинкго.

"Это открытие — напоминание о том, как мало мы знаем о жизни на планете", — отметили исследователи.

Найденный вид до сих пор не показал признаков значительных мутаций. Это значит, что он идеально приспособился к своей среде и не нуждался в эволюционных изменениях.

Возвращение древнего

Открытие уже сравнивают с находкой динозавра в наше время. Оно не только вдохновляет на новые экспедиции, но и заставляет пересмотреть данные о вымерших видах. Где-то среди скал, джунглей и глубин всё ещё могут скрываться следы прошлого — живые, дышащие и совершенно реальные.

Уточнения

Австра́лия (от лат. australis — «южный») — континент, расположенный в Восточном и Южном полушариях Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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