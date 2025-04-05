Минус сахар, плюс лёгкость: три фрукта, которые работают на вас каждый день

Включение определённых фруктов с низким гликемическим индексом в рацион может помочь избежать резких скачков уровня сахара в крови и способствовать снижению веса. К таким фруктам относятся:
Яблоки: Богаты клетчаткой и витаминами, способствуют длительному чувству сытости и помогают контролировать аппетит.
Сливы: Содержат антиоксиданты и пищевые волокна, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови и улучшают пищеварение.
Клубника: Низкокалорийная ягода с высоким содержанием витамина C и антиоксидантов, помогает регулировать уровень глюкозы и способствует снижению веса.
Важно отметить, что способ потребления фруктов также влияет на уровень сахара в крови. Употребление цельных фруктов предпочтительнее соков или переработанных вариантов, так как они сохраняют больше клетчатки, способствующей медленному высвобождению глюкозы.
Включение этих фруктов в сбалансированную диету может помочь контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес, сообщает Медпульс.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.