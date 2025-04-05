Минус сахар, плюс лёгкость: три фрукта, которые работают на вас каждый день

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Включение определённых фруктов с низким гликемическим индексом в рацион может помочь избежать резких скачков уровня сахара в крови и способствовать снижению веса. К таким фруктам относятся:

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Яблоки : Богаты клетчаткой и витаминами, способствуют длительному чувству сытости и помогают контролировать аппетит. ​

Сливы : Содержат антиоксиданты и пищевые волокна, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови и улучшают пищеварение. ​

Клубника: Низкокалорийная ягода с высоким содержанием витамина C и антиоксидантов, помогает регулировать уровень глюкозы и способствует снижению веса. ​

Важно отметить, что способ потребления фруктов также влияет на уровень сахара в крови. Употребление цельных фруктов предпочтительнее соков или переработанных вариантов, так как они сохраняют больше клетчатки, способствующей медленному высвобождению глюкозы. ​

Включение этих фруктов в сбалансированную диету может помочь контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес, сообщает Медпульс.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

