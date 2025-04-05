Слава готовится стать мамой? Дочь певицы заинтриговала поклонников неожиданным предложением

44-летняяя певица Слава не исключает, что может снова стать матерью. На эту мысль натолкнула звезду её дочь Александра Морозова.

Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Матрёшки

Александра, у которой уже есть один ребёнок, стала задумываться, не родить ли ещё одного. В своём личном блоге она косвенно написала о том, что такие же мысли возникают и у Славы. Морозовой пришла идея, что было бы замечательно забеременеть одновременно с матерью и одновременно с ней родить.

"Давай", — откликнулась Слава.

Поклонники не знают, серьёзно ли она ответила или пошутила и теперь будут ещё внимательнее следить за новостями звёздного семейства.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.



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