Бессонница — не приговор: 5 способов справиться с ночными беспокойствами

3:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многим людям невероятно везет, так как они могут заснуть в любых условиях и без проблем. Однако для некоторых уснуть — настоящее испытание, и они часто страдают от бессонницы. Эксперты утверждают, что расслабление — это ключевой момент для быстрого засыпания, так как оно помогает подготовить тело и разум ко сну.

Фото: unsplash.com by Linh Nguyen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот в кровати

Есть различные методики, которые могут помочь нам быстрее заснуть. В том числе медитация, дыхательные упражнения и несколько других техник, которые эффективно способствуют расслаблению.

Как указано на сайте sleepfoundation. org, ниже перечислены способы, которые могут помочь вам быстрее заснуть:

Тихая музыка

Шум мешает нормальному засыпанию, поэтому первое, что нужно сделать — это его изолировать. Кроме того, расслабляющая музыка может помочь. Создайте список песен продолжительностью 15-20 минут, который можно будет слушать каждую ночь, чтобы выработать привычку. Если музыка будет слишком отвлекать, можно заменить ее на белый шум, который предпочитают многие.

"Белый шум" — это особый тип звука, который создается случайным соединением разных частот. Этот звук содержит весь спектр частот, что и дало ему название.

Военный метод

Эта методика, разработанная для того, чтобы солдаты могли заснуть за две минуты, включает несколько этапов:

Лягте в удобное положение и расслабьте все мышцы лица.

Опустите плечи и руки по бокам.

Начните глубоко и спокойно дышать, чтобы расслабить грудную клетку и туловище.

Расслабьте нижнюю часть тела, начиная с бедер.

Представьте себе спокойную обстановку, например, красивую сельскую местность. Если в голове начинают появляться навязчивые мысли, попробуйте их отпустить.

Прогрессивное расслабление мышц

Этот метод сочетает дыхательные упражнения с последовательным напряжением и расслаблением различных групп мышц для снятия физического напряжения. Следуйте этим шагам:

Лягте на кровать, закройте глаза и начните медленно, глубоко дышать.

Напрягите мышцы лица на 10 секунд, затем расслабьтесь и сделайте несколько глубоких вдохов.

Сделайте то же самое с плечами.

Повторите для остальных групп мышц по всему телу, начиная с плеч и заканчивая ступнями. Не занимайтесь областями, которые могут быть болезненными.

Воспоминания о чем-то приятном

Вспоминание о чем-то хорошем и спокойном может помочь снять стресс и настроить ваше тело и разум на сон. Подумайте о том, как тревога уходит, когда вы представляете себе этот безмятежный и идеальный образ. Делайте глубокие вдохи и сосредоточьтесь на деталях — визуальных, звуковых и даже запахах.

Медитация

Медитация может быть отличным способом для того, чтобы быстрее заснуть. В основе медитации-осознанности лежат расслабление и внимание к настоящему моменту, что помогает уменьшить уровень стресса и избавиться от негативных эмоций. Когда вы начинаете медитировать, возможно, вам потребуется больше времени для достижения полного расслабления, но со временем этот процесс станет легче и быстрее.

Не забывайте проконсультироваться с врачом, если у вас были травмы или если медитация вызывает неприятные или болезненные ощущения.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

